Po vetrolomih bo danes čas za odpravljanje škode

Premier Robert Golob se bo v Žirovnici udeležil sestanka o položaju na terenu, na katerem bosta navzoča tamkajšnji župan Leopold Pogačar in občinski štab civilne zaščite. Občanom bodo na pomoč sicer že zjutraj priskočili gasilci iz različnih krajev Slovenije. Prispelo bo približno 20 gasilskih enot, ki bodo pomagali začasno prekrivati poškodovane strehe in odpravljati manjše poškodbe. Predsednik vlade bo iz Žirovnice odšel v Občino Tržič, razmere na terenu pa mu bosta tam predstavila župan Peter Miklič in poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Peter Rotar. Po sestanku si bo ogledal posledice vetroloma in delovanje reševalnih enot pri odpravi posledic.

Velika škoda zaradi močnega vetra v Žirovnici Bobo

Zaradi močnega vetra s sunki prek sto kilometrov na uro je za severni del države do sinoči veljalo rdeče vremensko opozorilo. Močan veter je odkrival strehe in lomil drevesa, ponekod pa je bila poškodovana tudi elektrodistribucijska infrastruktura. Brez elektrike je na Štajerskem še vedno okoli 400 odjemalcev električne energije Elektra Maribor – večinoma na območju Vitanja, Zreč in Oplotnice. Veter je ponoči sicer nekoliko oslabel, najmočnejši sunki pa so do jutra bili na Bovškem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v delu Štajerske in Prekmurja, kjer so še vedno dosegali hitrost približno 80 kilometrov na uro. Za sever države danes namesto rdečega velja oranžno vremensko opozorilo. Tudi otoplilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.