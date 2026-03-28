Slovenija

Po vetrolomih bo danes čas za odpravljanje škode

Žirovnica / Tržič, 28. 03. 2026 07.20 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Škoda zaradi vetroloma na gradu Hrib v Preddvoru

Po vetrolomih na severu države v zadnjih dveh dneh, v katerih je bilo poškodovanih več sto poslopij, bo danes ob izboljšanju vremena čas za odpravljanje posledic in popis škode. Najbolj prizadeta so bila območja na Gorenjskem. Stanje v občinah Žirovnica in Tržič si bo ogledal tudi predsednik vlade Robert Golob, so napovedali v njegovem kabinetu. Na Štajerskem je brez elektrike medtem še vedno več kot 400 odjemalcev.

Premier Robert Golob se bo v Žirovnici udeležil sestanka o položaju na terenu, na katerem bosta navzoča tamkajšnji župan Leopold Pogačar in občinski štab civilne zaščite. Občanom bodo na pomoč sicer že zjutraj priskočili gasilci iz različnih krajev Slovenije. Prispelo bo približno 20 gasilskih enot, ki bodo pomagali začasno prekrivati poškodovane strehe in odpravljati manjše poškodbe.

Predsednik vlade bo iz Žirovnice odšel v Občino Tržič, razmere na terenu pa mu bosta tam predstavila župan Peter Miklič in poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Peter Rotar. Po sestanku si bo ogledal posledice vetroloma in delovanje reševalnih enot pri odpravi posledic.

Zaradi močnega vetra s sunki prek sto kilometrov na uro je za severni del države do sinoči veljalo rdeče vremensko opozorilo. Močan veter je odkrival strehe in lomil drevesa, ponekod pa je bila poškodovana tudi elektrodistribucijska infrastruktura. Brez elektrike je na Štajerskem še vedno okoli 400 odjemalcev električne energije Elektra Maribor – večinoma na območju Vitanja, Zreč in Oplotnice.

Veter je ponoči sicer nekoliko oslabel, najmočnejši sunki pa so do jutra bili na Bovškem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v delu Štajerske in Prekmurja, kjer so še vedno dosegali hitrost približno 80 kilometrov na uro.

Za sever države danes namesto rdečega velja oranžno vremensko opozorilo. Tudi otoplilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Preberi še Veter pustošil po državi, Golob si bo ogledal stanje

Cenilci Zavarovalnice Triglav že zbirajo prijave škode zaradi močnega vetra. Prebivalcem sicer svetujejo, naj najprej poskrbijo za varnost, šele nato za premoženje in prijavo škode. Zavarovalnica kljub siceršnjemu tridnevnemu roku za prijavo škode v primeru škode zaradi neurij upošteva tudi kasnejše prijave.

Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
