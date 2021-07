Po vremensko pestrem koncu tedna so pred nami sončni in prijetno topli dnevi

V letošnjem poletju vremenske pestrosti nad Evropo zares ne manjka. Medtem ko so bili naši kraji v zadnjih tednih pogosto pod vplivom južnih vetrov in vroče afriške zračne mase, ki je preprečevala nastanek neviht, se je v preteklih dneh tudi na južno stran Alp spustil občutno hladnejši severnoatlantski zrak in večji del Slovenije je po daljšem obdobju večinoma suhega vremena dobro namočilo. Ponekod je bilo dežja celo preveč, kar velja predvsem za vzhodni del države, kjer je bilo v preteklih dneh težišče nevihtnega dogajanja.

Najmočnejši nalivi so ob koncu tedna nastajali v pasu med Koroško, Štajersko, Zasavjem, Posavjem, Dolenjsko in Belo krajino. Tu je marsikje v kratkem času padlo več kot 50, ponekod v dveh dneh celo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar je toliko, kot ga ta območja sicer običajno prejmejo v celem mesecu skupaj. Ob takšni količini padavin v tako kratkem času so veliko težav povzročale predvsem meteorne vode, nekaj težav pa so povzročili tudi manjši vodotoki in hudourniki, ki so poplavili ceste, njive, polja in travnike. Medtem je bilo v zahodnem delu Slovenije dežja občutno manj. Marsikje ga ni padlo niti 10 litrov na kvadratni meter.

Vzrok za vremensko zelo pester konec tedna je bil višinski ciklon, ki se je iznad zahodne Evrope spustil na južno stran Alp. Svoje je dodal še okrepljen severovzhodni veter, s katerim je k nam dotekal zelo vlažen in nestabilen zrak, zato so bile plohe in nevihte s krajevnimi nalivi na vzhodni strani alpsko-dinarske pregrade v preteklih dneh pogoste. Povsem drugače je bilo na zahodni strani pregrade, kjer se je zrak ob spuščanju proti morju sušil, kar je na Primorskem in Notranjskem preprečevalo večjo nevihtno aktivnost.