Po vremensko pestrem vikendu bo pred prazniki še oblačno in deževno

Po vremensko pestri nedelji, ki je ponekod prinesla tudi sneg, nas pred prazničnima sredo in četrtkom, ko se bo otoplilo, še čaka nekaj oblakov in padavin. Dež bo možen predvsem v južnih krajih, popoldne pa lahko dežuje tudi drugje. Temperature bodo od osem do 14 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih krajih bo še deževalo, popoldne pa je kakšna kaplja dežja možna tudi drugod, poroča Agencija RS za okolje (Arso). Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, termometri pa bodo izmerili med 8 in 14 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od severa delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Jutri bo najprej delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo spet pooblačilo. V notranjosti Slovenije bo občasno deževalo, dež pa bo do večera večinoma ponehal. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrelo na 10 do 17 stopinj Celzija, še pišejo na Arsu. Nedelja postregla tako s snegom kot soncem Nedeljsko popoldne je zaznamovalo pestro vremensko dogajanje. Medtem ko je bilo na vzhodu države sončno in toplo s temperaturami nad 15 stopinj Celzija, se je meja sneženja ponekod na Gorenjskem spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, v Primorju pa se je okoli 14. ure razbesnela nevihta s točo.

Po podatkih Arsa je največ snega zapadlo na Kredarici, 52 centimetrov , na Voglu ga je padlo 43 centimetrov, na Vršiču so ga m izmerili 31, na Rudnem polju in Ratitovcu pa 29 oziroma 28 centimetrov. Nekaj centimetrov snega je zapadlo tudi v Ratečah, Kranjski Gori in na Bohinjskem. Zaradi odebeljene snežne odeje v visokogorju se je močno povečala nevarnost proženja snežnih plazov, zato obisk gora v prihodnjih dneh odsvetujejo. Ponekod padala tudi toča, vzhod večinoma brez kaplje Medtem ko je na Gorenjskem včeraj snežilo, so na jugu države okoli 14. ure v nestabilni zračni masi nastale posamezne nevihte, ki jih je ponekod spremljala tudi toča.

Marsikje na vzhodu države medtem ni padla niti kaplja dežja. Temu primerno razgibane so bile tudi temperature, ki so se na Gorenjskem gibale le malo nad ničlo, na Štajerskem, v Prlekiji in v Prekmurju pa so dosegale skoraj 20 stopinj Celzija. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? Tudi v torek bodo prevlado na nebu imeli oblaki. Občasno se bodo še pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo do večera, ko se bodo začela kresovanja na prostem, večinoma ponehale.

V naslednjih dneh nas čaka še nekaj oblačnosti in občasnih padavin. FOTO: Shutterstock

Prvi in drugi maj nam prinašata več sonca in višje temperature vse do 20 stopinj Celzija, a moramo kljub temu še računati na vsaj posamezne popoldanske plohe in nevihte. Sneg v aprilu ni redek pojav Zimske razmere ob koncu aprila smo nazadnje imeli pred tremi leti, ko nas je izrazita hladna fronta na praznični 27. april v kratkem času iz pretople pomladi ponesla nazaj v zimo. Zajelo nas je nekajurno obilno sneženje in marsikje po Sloveniji je zapadlo nenavadno veliko snega. Ponekod tudi več kot 20 centimetrov, kar je ob že olistanem drevju povzročilo snegolom. Še bolj zimsko je bilo za prvomajske praznike leta 1985, ko je sneg po nižinah zapadel že 28. aprila. Po podatkih Agencije RS za okolje so ga v Ljubljani izmerili 12, v Ratečah pa dobrih 30 centimetrov. Snežilo je tudi 2. maja, ko je v Ljubljani zapadlo osem, v Novem mestu devet, v Celju 12 in v Ratečah kar 45 centimetrov snega.