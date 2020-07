Po vrhu EU: Sloveniji 10,5 milijarde evrov, od tega 6,6 milijarde nepovratnih sredstev

Janez Janša in Charles Michel

Ta dogovor vliva po Janševem prepričanju tudi več optimizma pred jesenjo ob bojazni, kaj bo z nadaljevanjem epidemiološkega vala. "Človek je po izbruhu pandemije včasih že malo obupal nad EU. Vsi smo veseli, da so prišli tudi svetli trenutki. Ta dogovor je zagotovo eden svetlih trenutkov," je poudaril.

Po Janševih besedah bo Slovenija v sedmih letih dobila skupno 10,5 milijarde evrov, od tega je 6,6 milijarde nepovratnih sredstev. V proračunu naj bi bile tri milijarde za kohezijo in 1,6 milijarde za kmetijstvo. Od skupno 5,7 milijarde iz načrta za okrevanje bo nepovratnih sredstev za 2,1 milijarde.

Z vrha EU odhajamo zadovoljni, saj je izkupiček od vseh dosedanjih pogajanj o večletnem evropskem proračunu najboljši, je po koncu maratonskih pogajanj vrha EU ocenil premier Janez Janša , za katerega so bila to tretja evropska proračunska pogajanja.

Dodatnih 350 milijonov evrov za Zahodno Slovenijo

Premier izpostavlja še, da je Slovenija v končnici pogajanj uspela iztržiti še dodatnih 350 milijonov evrov za razvitejšo od svojih dveh kohezijskih regij, Zahodno Slovenijo, ki se je zaradi svoje razvitosti soočala z občutnim padcem kohezijskih sredstev. Sprva naj bi bilo tej regiji zagotovljenih 300 milijonov evrov, predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa naj bi v zadnjih razgovorih njen proračun nato zvišal za 50 milijonov. Zahodna Slovenija bo tako obdržala okoli 60 odstotkov denarja iz proračunskega obdobja 2014-2020, ko ga je imela na voljo za 865 milijonov.

Janša, ki se je kot slovenski premier o večletnem evropskem proračunu pogajal tako leta 2005 kot leta 2013, pravi, da je bilo tokrat drugače, saj je EU po brexitu drugačna. Razmerja sil so drugačna, vzpostavljajo se nova ravnotežja, kar je dodatno prispevalo k temu, da so pogajanja trajala štiri dni. To ni nujno nekaj slabega, saj je več manevrskega prostora za manjše države, je ocenil.