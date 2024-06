Kmet, ki so mu nezakonito odvzeli govedo, zahteva 35.000 evrov odškodnine

Odvzem goveda s kmetije Možgan je novembra lani odredila inšpektorica Danuša Štiglic, ker živali po njeni oceni niso imele ustreznih pogojev za bivanje in krmljenje ter dostopa do čiste vode. Po pritožbi kmeta je bila njena odločba razveljavljena, krave so vrnili Možganu, ki pa je nato zatrjeval, da so te v slabšem stanju, kot so bile, ko so jih odvzeli.