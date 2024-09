Po vrnitvi s počitnic ministrska ekipa na prvi redni seji

Po vrnitvi s poletnega oddiha in nekaj več kot leto dni po poplavah bo vladna ekipa, sodeč po predlaganem dnevnem redu, nadaljevala tudi s pripravo sanacijskih ukrepov po poplavah, ki so lani prizadele večino Slovenije.

Na dnevnem redu današnje seje vlade je med drugim predlog sklepa o določitvi objektov za odstranitev na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savinji. Prav tako je pričakovati, da bodo člani vlade obravnavali predlog novele zakona o obnovi. Slednja naj bi ljudem, ki so jim lanske poplave in plazovi odnesli ali poškodovali domove, omogočila ugodnejše kreditiranje in hitrejši začetek obnove oziroma gradnje, je poročal spletni portal N1.