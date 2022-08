Po vrsti spodrsljajev začasno ustavili izobraževanja starejših

Odločitev je bila pričakovana, saj je zahtevo po začasni ustavitvi vseh aktivnosti, povezanih z izdajo digitalnih bonov starejšim, že v torek zahtevala vladna služba za digitalno preobrazbo. Ugotovili so namreč, da prihaja do številnih nepravilnosti. Več starejših se je v tem času obrnilo tudi na varuha.

Predvidenih sredstev je dovolj le za 5000 starejših od 55 let, ki se morajo za pridobitev bona udeležiti računalniškega izobraževanja. Do mest na tečajih pa je bilo ob slabi organizaciji in velikem zanimanju skoraj nemogoče priti, tudi tisti, ki so bili dovolj vztrajni ali pa so preprosto imeli srečo, bi se morali v veliko primerih na tečaj voziti v drug kraj.

Razlog za poziv k začasni ustavitvi aktivnosti so nepravilnosti, ki so jih zaznali pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris. "Od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe)," so nanizali. Po njihovih navedbah se pojavlja dvom o pravilnosti celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa ter dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj.

Kot je v torek še sporočila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh z izobraževanji ne bi nadaljevali do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti pri izvajanju že sklenjenih pogodb s strani izvajalcev.

Hkrati je ministrica od sklada zahtevala, da nemudoma znova preveri pravilnost opravljenega izbora izvajalcev ter pri vseh izvajalcih, s katerimi je sklenil pogodbe, izvede nadzor, ali pogodbe izvajajo v skladu z določili razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjenih pogodb. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih pričakuje do 2. septembra.