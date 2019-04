Na 611 lokacijah po vsej Sloveniji poteka maraton nadzora hitrosti

Maraton nadzora hitrosti bo izvajalo 214 policistov, v okviru svojega rednega dela pa se bodo v nadzor nad prehitrimi vozniki vključevali tudi drugi policisti, je policija zapisala na svoji spletni strani. Policisti so sicer že v ponedeljek začeli 14-dnevno akcijo za manjšo hitrost na cestah, danes pa se bodo pridružili še vseevropski akciji.

Osnovni namen nadzora ni usmerjen v kaznovanje voznikov, ampak v spreminjanje njihovih vozniških navad, opozarja Robert Vehovec iz sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Vožnja v skladu s predpisi od voznikov po njegovih besedah zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, ni pa namen nadzora, da v pričakovanju kontrol vozijo nerazumno počasi in s tem ovirajo promet. Od voznikov tako pričakujejo, da poznajo omejitve hitrosti in jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa obdržijo takšen vzorec vožnje čim dlje po zaključku nadzora.

Hkrati naj bi vozniki spoznali, da za vožnjo v skladu z omejitvami potrebujejo le malenkost več časa do cilja v primerjavi s hitrejšo, bolj agresivno, a s tem tudi bolj nevarno vožnjo.

Na slovenskih cestah je letos umrlo že 26 ljudi, kar je deset več kot enakem obdobju lani.

V spodnji tabeli so zbrani podrobni podatki vseh lokacij – iščete lahko po policijskih upravah ali želeno lokacijo vtipkate v okence "search".