Po Vzajemni dopolnilno zavarovanje draži še Triglav

V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po oceni Zdravstvene zavarovalnice Triglav za nekaj odstotnih točk presegala od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtovano in napovedano 7,6-odstotno rast.

Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta po navedbah zavarovalnice predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu.

Dopolnilno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice, poleg Vzajemne in zavarovalnice Triglav še Adriatic Slovenica, kjer pa pravijo, da podražitev zaenkrat ne načrtujejo. Trenutno sicer premija pri tej zavarovalnici znaša 31,98 evra.