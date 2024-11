Po zadnjih navijaških izgredih minister izdal navodila za policiste

OGLAS

Kot so sporočili z notranjega ministrstva, mora generalni direktor Policije zagotoviti, da Policija nadaljuje z doslednim preprečevanjem vstopa na športne prireditve tistim posameznikom ali skupinam, ki nameravajo na prireditvah izvrševati kazniva ravnanja, povzročati nasilje ali na drug način motiti javni red.

Izgredi na obračunu druge slovenske košarkarske lige FOTO: Bobo icon-expand

Ob podanih zakonskih pogojih mora Policija dosledno izrekati tudi ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in prekinitve potovanja na športno prireditev po 62. in 63. členu Zakona o nalogah in pooblastilih policije so dodali. Prav tako mora Policija s svojo prisotnostjo preprečevati ulično nasilje med navijači tudi pred športno prireditvijo in po njej, je naročil minister Boštjan Poklukar. Minister je generalnemu direktorju Policije prav tako naložil, da Policija v sodelovanju z drugimi deležniki še pred športnimi prireditvami okrepi izvajanje zakonitih ukrepov s ciljem, da prepreči vnos prepovedanih predmetov na območje, kjer bo potekala športna prireditev.

Poročali smo že, da je bil sobotni obračun druge slovenske košarkarske lige med KK Portorož in gostujočim KK Plama-pur iz Ilirske Bistrice zaradi izgredov na tribunah prekinjen. Iz Policijske uprave Koper so danes sporočili, da so domači navijači v igralce in gostujoče navijače metali bakle, izgredi so se nato nadaljevali še pred dvorano.

Uničevanje stolov, pretepi in hospitalizacija zaradi petarde Prejšnji konec tedna se je večni derbi med Olimpijo in Mariborom končal brez zadetkov, so pa dogajanje z neprimernim obnašanjem začinili navijači obeh klubov. Green Dragonsi so uničili 59 stolov na tribuni B, Vijole pa so poškodovale več kot 160 stolov, zažgale lovilno mrežo in uničile sanitarije. Na naravno travo so odvrgli 15 pirotehničnih sredstev, nekaj jih je pristalo tudi na umetni travi. Kot so sporočili iz Javnega zavoda Šport Ljubljana, so navijači med in po tekmi povzročili več kot 40.000 evrov škode.

Navijači Olimpije so poskrbeli za še eno neprimerno potezo, ki je sprožila ostre kritike. Izobesili so morbiden transparent, namenjen igralcu Josipu Iličiću, z besedami "Jojo, naredi nam uslugo", zraven pa je bila narisana vrv, ki je namigovala na samomor.

Vlada sicer želi spremeniti Zakon o nalogah in pooblastilih policije in s tem zaostriti boj proti huliganom na športnih prireditvah. Ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah bi se podaljšal na od dve do 10 let, za več tisoč evrov bi se zvišala tudi globa za kršitev ukrepa prepovedi udeležbe.

Da je ukrepanje nujno, je dokazal dogodek v Škofji Loki septembra 2021, ko je tik pred koncem nogometne tekme med Škofjo Loko in Izolo na igrišče vdrlo 30 zamaskiranih in oboroženih huliganov z gorečimi baklami ter fizično obračunalo z izolskimi navijači in nogometaši. Nasilneži so poškodovali tri igralce in enega navijača, tega težje.