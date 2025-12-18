Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Po zadnjih stopinjah izginulega 24-letnega Jaka

Kasaze , 18. 12. 2025 06.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva A.K.
Pogrešana oseba Jaka Muhedinovič

Kje je 24-letni Jaka Muhedinovič? To vprašanje si njegova družina zastavlja že 19 dni, potem ko je sredi noči izginil, za njim pa ni ostala nobena sled, pripoveduje njegova mama, ki smo jo obiskali v Kasazah. V desetih obsežnih iskalnih akcijah so ga med drugim iskali policisti, gasilci, pripadniki vojske in prostovoljci, a brez uspeha. Z namenom zbiranja informacij je na Facebooku nastala tudi skupina Kje je Jaka?, ki je v pičlih petih dneh zbrala že 1500 članov.

Jaka Muhedinovič se s sodelavci zabava v lokalu v središču Celja. 24-letnik naj bi se domov vračal okoli enih ponoči s taksijem. Taksista naj bi prosil, naj ga približno tri kilometre pred svojim domom izpusti iz avta, saj naj bi pot želel nadaljevati sam.

In to je tudi storil. Približno 200 metrov od kapelice ga je še videl mimoidoči, nato pa, kot da bi izpuhtel v zrak, nam pove Jakova mama, s katero smo se dobili pred družinsko hišo. Spominja se, da ga je tistega večera na zabavo peljala sama in da je bil dobre volje. Nič se ji ni zdelo nenavadnega, ne v avtu ne prej. Svojega sina opisuje kot priljubljenega in družabnega mladeniča, trenerja odbojke in študenta fizioterapije z velikimi ambicijami za prihodnost. Da se je za njim izgubila vsaka sled, pa potrjuje tudi policija.

Boštjan Kavc, inšpektor PU Celje, pove, da je po do zdaj zbranih podatkih pogrešani izginil na območju Kasaz v bližini ceste. Družini se je zdelo nenavadno, da ga zjutraj ni bilo doma, saj so bili dogovorjeni, da se v takšnih primerih vedno obvestijo. Počakali so še nekaj ur, okoli tretje ure popoldne pa so se odločili, da Jaka prijavijo kot pogrešano osebo.

Na policijski upravi Celje so izvedli deset obsežnih iskalnih akcij. V iskalne akcije so vključili 421 oseb. Od tega so poleg policistov sodelovali gasilci, pripadniki Slovenske vojske, helikopter Slovenske policije, civilisti, vodniki reševalnih psov. Pogrešanega so iskali z droni, gasilci s čolni in tudi gasilci potapljači.

Jaka je sicer zaposlen na osnovni šoli, kjer je spremljevalec otroka s posebnimi potrebami. Od tam ga pozna tudi Dolores Hribernik: "Jaka poznam kot zelo prijaznega, ustrežljivega, spoštljivega fanta, vedno pripravljenega pomagati. O njem lahko rečem samo lepe stvari."

Ker je želela pri iskanju pomagati tudi sama, se je s privolitvijo Jakove družine odločila odpreti Facebook skupino Kje je Jaka? Skupina je bila ustvarjena pred petimi dnevi in danes šteje že več kot 1500 članov. Kot pojasni, se tam delijo predvsem preverjene uradne informacije: "Zaželeno je tudi, da se javi kdorkoli, ki karkoli ve. Skratka podpora družini."

Policija skuša informacije pridobiti predvsem iz Jakovega mobilnega telefona, ki prav tako ni bil najden. Kot poudarja Kavc, vse aktivnosti, ki jih izvajajo, izvajajo na podlagi pridobljenih podatkov od mobilnega operaterja. Prav tako so za podatke zaprosili družbo Apple in podatke še preverjajo in analizirajo s ciljem, da bi izsledili pogrešanega.

Upanja ne izgublja niti družina. Jaka bo februarja dopolnil 25 let, mama pa verjame, da bodo takrat skupaj. Njegov moto je fraza - Samo nebo je meja - besede, ki si jih v teh težkih dneh družina ponavlja znova in znova. Odločni so, da bodo Jaka iskali, dokler ga ne najdejo.

"Zdaj je vse na nas. In na tej točki apeliram tudi na vse poslušalce, gledalce, da če bi karkoli vedeli o pogrešanem, pokličejo na številko 113 ali pa na anonimni telefon policije," zaključi Kavc.

V soboto, 20. 12. 2025, ob 10. uri bo v Kasazah organizirana prostovoljna iskalna akcija. Zbirno mesto bo parkirišče nekdanje Keramične industrije Liboje. Prosijo, da se vsi, ki se bodo udeležili iskalne akcije, vremenu in terenu primerno oblečejo ter obujejo. Svetujejo svetla oblačila. Prav tako naprošajo vse udeležence, da sledijo in upoštevajo dana navodila, ki jih bodo prejeli od koordinatorjev iskalne akcije ter da se obnašajo odgovorno in spoštljivo.

kasaze pogrešani jaka

V veljavo stopa zakon o oploditvi z biomedicinsko pomočjo

28-urni dobrodelni maraton za družine v stiski

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
bibaleze
Portal
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Ta igra je najboljša
Ta igra je najboljša
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Plašč, ki je popoln za december
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
vizita
Portal
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
moskisvet
Portal
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420