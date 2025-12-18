Po zadnjih stopinjah izginulega 24-letnega Jaka

Jaka Muhedinovič se s sodelavci zabava v lokalu v središču Celja. 24-letnik naj bi se domov vračal okoli enih ponoči s taksijem. Taksista naj bi prosil, naj ga približno tri kilometre pred svojim domom izpusti iz avta, saj naj bi pot želel nadaljevati sam.

In to je tudi storil. Približno 200 metrov od kapelice ga je še videl mimoidoči, nato pa, kot da bi izpuhtel v zrak, nam pove Jakova mama, s katero smo se dobili pred družinsko hišo. Spominja se, da ga je tistega večera na zabavo peljala sama in da je bil dobre volje. Nič se ji ni zdelo nenavadnega, ne v avtu ne prej. Svojega sina opisuje kot priljubljenega in družabnega mladeniča, trenerja odbojke in študenta fizioterapije z velikimi ambicijami za prihodnost. Da se je za njim izgubila vsaka sled, pa potrjuje tudi policija.

Boštjan Kavc, inšpektor PU Celje, pove, da je po do zdaj zbranih podatkih pogrešani izginil na območju Kasaz v bližini ceste. Družini se je zdelo nenavadno, da ga zjutraj ni bilo doma, saj so bili dogovorjeni, da se v takšnih primerih vedno obvestijo. Počakali so še nekaj ur, okoli tretje ure popoldne pa so se odločili, da Jaka prijavijo kot pogrešano osebo.

Na policijski upravi Celje so izvedli deset obsežnih iskalnih akcij. V iskalne akcije so vključili 421 oseb. Od tega so poleg policistov sodelovali gasilci, pripadniki Slovenske vojske, helikopter Slovenske policije, civilisti, vodniki reševalnih psov. Pogrešanega so iskali z droni, gasilci s čolni in tudi gasilci potapljači.

Jaka je sicer zaposlen na osnovni šoli, kjer je spremljevalec otroka s posebnimi potrebami. Od tam ga pozna tudi Dolores Hribernik: "Jaka poznam kot zelo prijaznega, ustrežljivega, spoštljivega fanta, vedno pripravljenega pomagati. O njem lahko rečem samo lepe stvari."

Ker je želela pri iskanju pomagati tudi sama, se je s privolitvijo Jakove družine odločila odpreti Facebook skupino Kje je Jaka? Skupina je bila ustvarjena pred petimi dnevi in danes šteje že več kot 1500 članov. Kot pojasni, se tam delijo predvsem preverjene uradne informacije: "Zaželeno je tudi, da se javi kdorkoli, ki karkoli ve. Skratka podpora družini."

Policija skuša informacije pridobiti predvsem iz Jakovega mobilnega telefona, ki prav tako ni bil najden. Kot poudarja Kavc, vse aktivnosti, ki jih izvajajo, izvajajo na podlagi pridobljenih podatkov od mobilnega operaterja. Prav tako so za podatke zaprosili družbo Apple in podatke še preverjajo in analizirajo s ciljem, da bi izsledili pogrešanega.

Upanja ne izgublja niti družina. Jaka bo februarja dopolnil 25 let, mama pa verjame, da bodo takrat skupaj. Njegov moto je fraza - Samo nebo je meja - besede, ki si jih v teh težkih dneh družina ponavlja znova in znova. Odločni so, da bodo Jaka iskali, dokler ga ne najdejo.

"Zdaj je vse na nas. In na tej točki apeliram tudi na vse poslušalce, gledalce, da če bi karkoli vedeli o pogrešanem, pokličejo na številko 113 ali pa na anonimni telefon policije," zaključi Kavc.

V soboto, 20. 12. 2025, ob 10. uri bo v Kasazah organizirana prostovoljna iskalna akcija. Zbirno mesto bo parkirišče nekdanje Keramične industrije Liboje. Prosijo, da se vsi, ki se bodo udeležili iskalne akcije, vremenu in terenu primerno oblečejo ter obujejo. Svetujejo svetla oblačila. Prav tako naprošajo vse udeležence, da sledijo in upoštevajo dana navodila, ki jih bodo prejeli od koordinatorjev iskalne akcije ter da se obnašajo odgovorno in spoštljivo.