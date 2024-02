Po zaloge vode in baterij, za prvih 36 ur

Britanski obrambni minister Grant Shapps je opozoril, da bi svet lahko zajeli spopadi, v katere bi bili vpleteni Kitajska, Rusija, Severna Koreja, Iran, in to naj bi se zgodilo v naslednjih petih letih. Poudaril je: " Gremo iz povojnega obdobja v predvojno obdobje. "

"Imeti morate vodo, radio na baterije in baterijske svetilke, tako da lahko preživite prvih 36 ur. " Še bolj neposreden in konkreten je bil nedavno admiral v Natu Rob Bauer .

Slovenija je leta 2022 namenila 1,26 odstotka, letos namerava dvigniti na 1,31 odstotka. Je med štirimi zadnjimi članicami, podatek na katerega smo ponosni ali nas skrbi, odvisno od naših prepričanj. Z nami na koncu lestvice so Belgija, Luksemburg in Španija. Vsi pa napovedujejo dvig, tudi Slovenija, ki naj bi prišla na dva odstotka do leta 2030.

V to ropotanje z bobni vojne je padla še nedavna izjava morebitnega prihodnjega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa . Rusijo je pozval, naj kar napade vse članice Nata, ki v vojaški proračun ne plačujejo toliko, kot bi morale. Amerika ne bo za njih, če (ko) bo predsednik, niti mignila s prstom. Pustimo, da je Trump pri tem pozabil, da so vse članice Nata vsaj posredno participirale pri ameriških obračunavanjih na različnih koncih sveta, ki so se na koncu pogosto klavrno končali in pustili države v veliko slabših razmerah, na primer po umiku iz Iraka in Afganistana.

Tudi Slovenija ne zaostaja. Po vojaški industriji so znane denimo Ravne, tam so izdelovali tudi Valuka, oklepno vozilo. Podjetje Armas je prodajalec vojaške opreme. Lastnik je ruska družina Zubitskiy, ki ima v večinski lasti slovensko jeklarsko industrijo. Leta 2022 so izvoz povečali za 50 odstotkov, dobičke pa še krepko več. Ko so jim kolegi časnika Večer zastavili vprašanje, ali poslujejo tudi z Rusijo, so zaradi občutljivosti tematike zavrnili odgovor, poudarili pa, da vse delajo v skladu z zakoni. Armas je bil tudi eden izmed paradnih konjev na nedavnem slovensko-nemškem dnevu obrambne industrije, srečanju za krepitev sodelovanja podjetij vojaške industrije.

Če delaš orožje, ga tudi želiš porabiti. Vojaški industriji se obetajo vedno lepši časi.

Mračne napovedi, vojno hujskanje, to seveda ni nekaj novega, denimo, že kmalu po koncu morije druge svetovne vojne, v času hladne vojne. Če ne gremo tako nazaj, v obdobje, ko je bil na udaru obstoj evra, ob finančni krizi. Politiki, kot je bila Angela Merkel, so bolj ali manj diskretno grozili in namigovali, da bi zlom lahko vodil v še veliko hujše stvari. Vojne cvetijo v časih, ko gre ljudem slabše, v časih, ki jih je Grunf iz Alana Forda strnil v napis na majici: "Milijonarji se v današnjem času zelo množijo, ampak tudi reveži se ne dajo."

Takrat potem dobijo zagon tisti politiki, ki s prstom kažejo na namišljene krivce in imajo preproste odgovore na vse. Vendar pa, in tega bi se morali zavedati vsi, ki jih volijo in jih bodo volili, programa, da bo večini ljudi, kmetom, delavcem, mladim, starim res bolje, ti politiki nimajo. Oziroma njihov program je tak, kot ga trenutno lahko gledamo v Argentini, kjer so pred kratkim izvolili novega predsednika Javierja Mileia. Volili so ga zaradi nemoči, zaradi obupnih razmer, dobili pa so samo še slabšo verzijo. Milei pravi, najprej vam mora biti veliko slabše, da bo potem bolje. Z majhno, ampak za marsikoga pomembno razliko, Milei uvaja hujšo represijo in na tarči bodo, kot vedno, protestniki, mladi, študenti, sindikalisti.