PRENOS V ŽIVO: Po zamenjavi pacientov celjska bolnišnica z novim odzivom

Ob 14. uri je pred medije stopil strokovni direktor Splošne bolnišnice (SB) Celje Franc Vindišar. Predstavil je aktivnosti, ki jih v bolnišnici izvajajo za razjasnitev izrednega dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov in se odzvali na nekatere navedbe v medijih.

Odziv celjske bolnišnice je predstavil Franc Vindišar.

Vindišar je pojasnil, da so v bolnišnici svojcem obeh pacientom minuli teden predstavil ugotovitve strokovnega nadzora v bolnišnici. Predstavili so jim celotno zdravstveno dokumentacijo, od začetka zdravljenja do odhoda iz bolnišnice. Pojasnili so jim, da je do zamenjave identitete prišlo v prostoru triaže, kjer pa zaradi varovanja zasebnosti pacientov ni videokamer. Svojci pacienta, ki je umrl v bolnišnici, so povedali, da se je zdravstveno stanje njihovega očeta slabšalo že nekaj dni v domu upokojencev in hkrati so opozorili, da je bila že nekaj dni prej z njim otežena komunikacija. Prav tako so nezadovoljni, da so očeta prepeljali v bolnišnico v polsedečem položaju. Svojci drugega pacienta pa so sporočili, da jih je novica o slabem zdravstvenem stanju očeta močno prizadela, zato ga v bolnišnici tudi niso obiskali, ker so bili preveč pretreseni. Prav tako ob prihodu v bolnišnico, da bi prevzeli stvari pokojnega očeta, stvari niso želeli videti in jih je medicinsko osebje odložilo na voziček.

Sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja Ministrstvo za zdravje je sicer v torek na Policijo podalo ovadbo zoper neznane storilce zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici, kar je imelo za posledico njuno neustrezno obravnavo. Kot so sporočili iz ministrstva, je prišlo do kršitve navodil v zvezi s prevozi z reševalnimi vozili, kar je deloma botrovalo zamenjavi bolnikov. Kot je ministrstvo zapisalo v ovadbi, do zamenjave bolnikov ne bi prišlo v primeru, da bi se izvajalec reševalnega prevoza Zdravstveni dom (ZD) Sevnica držal veljavnih navodil in prevoz opravil za vsakega bolnika samostojno. "To in dejavnost zdravstvenih delavcev pri predaji in prevzemu bolnikov v oskrbo, ko niso v zadostni meri preverjali njihove identiteto, so po oceni ministrstva izkazani razlogi za sum kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja," so zapisali v sporočilu.

V celjski bolnišnici je ta mesec prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu.

Ocenili so tudi, da zdravstveni delavci niso ravnali s potrebno pazljivostjo, čeprav so se lahko in bi se mogli zavedati, da pri sprejemu dveh bolnikov lahko pride do njune zamenjave. Navedeno utemeljuje obstoj krivdne odgovornosti sodelujočih oz. njihove malomarnosti. V ovadbi tako ministrstvo predlaga tudi, da se presoja zlasti odgovornost organov vodenja in nadzora celjske bolnišnice in njihovo morebitno opustitev dolžnega nadzorstva, ki je izkazana tudi s pomanjkljivo obravnavo odgovornosti lastnih zaposlenih v poročilu interne komisije. Ministrstvo je prepričano, da je interno poročilo celjske bolnišnice preskopo in ciljno usmerjeno v preiskavo delovanja sevniški reševalcev, namesto da bi z razjasnitvijo okoliščin dela Urgentnega centra Celje preprečilo ponavljanje tovrstnih napak.