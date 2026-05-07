Po zaostritvi nadzora znatno zmanjšanje bolniških odsotnosti

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo, da je trend glede števila izgubljenih delovnih dni v januarju, februarju in marcu letos precej vzpodbuden, je pojasnila vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na ZZZS Ana Vodičar. Njihovi podatki namreč kažejo precejšen upad števila izgubljenih delovnih dni glede na enako obdobje v lanskem letu.

Ocenila je, da je upad posledica zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki je začel veljati konec decembra. Zakon je med drugim določil pravno podlago za določitev režima gibanja med bolniško odsotnostjo, kasneje pa je ZZZS določil sedem režimov gibanja. Zavarovanec lahko ob neupoštevanju režima izgubi pravico do bolniškega nadomestila.

Število izgubljenih delovnih dni se je za blagajno obveznega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo za dobrih 230.000, kar po ocenah ZZZS finančno predstavlja okoli 20 milijonov evrov.