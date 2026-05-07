Po zaostritvi nadzora znatno zmanjšanje bolniških odsotnosti

Ljubljana, 07. 05. 2026 13.14 pred 38 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA M.S.
Gripa

Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni za blagajno ZZZS zmanjšalo za dobrih 230.000, za delodajalce pa okoli 420.000. Na ZZZS ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov, delodajalci pa okoli 35 milijonov evrov.

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kažejo, da je trend glede števila izgubljenih delovnih dni v januarju, februarju in marcu letos precej vzpodbuden, je pojasnila vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na ZZZS Ana Vodičar. Njihovi podatki namreč kažejo precejšen upad števila izgubljenih delovnih dni glede na enako obdobje v lanskem letu.

Ocenila je, da je upad posledica zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki je začel veljati konec decembra. Zakon je med drugim določil pravno podlago za določitev režima gibanja med bolniško odsotnostjo, kasneje pa je ZZZS določil sedem režimov gibanja. Zavarovanec lahko ob neupoštevanju režima izgubi pravico do bolniškega nadomestila.

Število izgubljenih delovnih dni se je za blagajno obveznega zdravstvenega zavarovanja zmanjšalo za dobrih 230.000, kar po ocenah ZZZS finančno predstavlja okoli 20 milijonov evrov.

Preberi še Bolniški stalež: bomo morali za vsako virozo ali migreno osebno v ambulanto?

Še večji upad izgubljenih delovnih dni glede na lansko obdobje pa beležijo v breme delodajalcev, torej gre za krajše bolniške staleže. Glede na lansko leto je bilo v prvih treh mesecih letošnjega leta izgubljenih 420.000 delovnih dni manj, kar je delodajalcem prihranilo okoli 35 milijonov evrov.

V primerjavi z lanskim začetkom leta je bilo letos devet odstotkov manj izgubljenih delovnih dni za obvezno zdravstveno zavarovanje in 20 odstotkov manj izgubljenih delovnih dni za delodajalce.

Več nadzorov, novih sprememb ne načrtujejo

Po besedah Vodičarjeve je zavod v zadnjega pol leta skoraj podvojil število laičnih kontrolorjev, ki na terenu preverjajo ali posameznik spoštuje navodila o ravnanju. V letu 2025 so opravili približno 5500 nadzorov, letos pa jih načrtujejo preko 8000.

Spomnila je, da z zaostritvijo sankcij niso posegali v pravico do bolniškega staleža, trajanja bolniškega staleža ali višino nadomestila plače. Ti koraki so bili manjši in bolj ciljano usmerjeni v to, da tisti, ki potrebujejo bolniški stalež, niso prikrajšani. Na ZZZS pa poskušajo preprečiti zlorabe in "zelo širokogrudno uveljavljanje pravic" v breme delodajalcev in obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poudarila je, da v prihodnje ne načrtujejo novih sprememb.

Preberi še ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo
zzzs bolniška odsotnost

KOMENTARJI11

Smuuki
07. 05. 2026 13.53
Bolniško koristijo v petek in torek uvoženi iz bih in srbije. Javna tajna
Odgovori
0 0
Smuuki
07. 05. 2026 13.52
Ko je ugasnila moč burek koaliciji se začenja normalno živet. Do popolne normalizacije je še zelo daleč a vsak premik na bolje šteje. Pozabiti moramo še na nevidno delo, social turizem, socialce ki so za delo sposobni a samo prebrisani, na nvo je. Davki bodo lahko kmalu nižji in potreba po uvozu tuje delovne sile se bo zeeeelo zmanjšala.
Odgovori
+1
1 0
mm n
07. 05. 2026 13.50
Pocakajte junij, julij, avgust, ko bo treba na morje, pa je dopusta premalo ce ze placujejo parcelo za prikolico, pol jo pa morjo ja v treh mesecih izkorist in kako, ja bolnisko vzames in ajd na morje. Utecena praksa, no mogoce bo pa letos drugace. Bomo septembra gledali statistiko. Pa veliko toplih dni....
Odgovori
0 0
jedupančpil
07. 05. 2026 13.48
aa sej bo pocasi.... vsaj 10 let prepozno. razhajkat to ku... socialo
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
07. 05. 2026 13.42
Aja SE JE JAVNI SEKTOR MALO V HLAČE, ŠE PLAČE VAM VLADA ZNIŽA, DOPUST SAMO 20 DNI PA SMO NA PRAVI POTI!
Odgovori
+0
1 1
Naiskreni
07. 05. 2026 13.39
so spji se vedno diskrimirarini pri bolniski.. aaja sej rees saj niso enakovredni drzavljani.. placajo vec, dobijo manj. ah dobri stari yugo casi.. ko so si v partiji vsi enaki in tudi izven partije vsi enaki. 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Slash
07. 05. 2026 13.39
Res neverjeten podatek! Ne dvomim da je resničen..
Odgovori
+1
1 0
Betadin
07. 05. 2026 13.43
Jaz pa kar verjamem.
Odgovori
0 0
GUNDABAD
07. 05. 2026 13.35
člkjčklj
Odgovori
0 0
GUNDABAD
07. 05. 2026 13.30
Pravilno, pa še socialo ukiniti
Odgovori
+3
3 0
Roadkill
07. 05. 2026 13.29
Naša država se začne pri nas samih
Odgovori
+2
2 0
