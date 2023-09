Golob po pojasnila glede zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami

Predsednik vlade Robert Golob, ki opravlja funkcijo ministra za zdravje, bo obiskal pediatrično kliniko UKC Ljubljana. Ogledal si bo prostore oddelka za kardiologijo in oddelka za intenzivno terapijo otrok ter se seznanil z razmerami na področju zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Starši dveh otrok s srčno napako, ki sta pred kratkim umrla, se namreč sprašujejo, ali bi se to dalo preprečiti, če bi bile razmere v UKC Ljubljana bolj urejene. Strokovni nadzor morajo izvesti zunanji izvajalci, če želimo, da bo neodvisen, najbolje pa bi bilo, če bi bil zunanji tudi naročnik, "torej ne klinični center, ampak ministrstvo za zdravje", meni zastopnik pacientovih pravic.

V torek smo poročali o desetmesečni Aishi Nur Kolupčić in osemmesečnem Luki Smajiću. Oba sta se rodila s hudo srčno napako, oba so zdravili v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru – dokler na Centru za bolnike s prirojenimi srčnimi napakami ni zmanjkalo otroških kirurgov. Zato so oba napotili na operacijo v tujino, v Izrael. Tam sta poleti, v razmaku dveh dni, oba umrla. Njuni starši pravijo, da bi bila zgodba obeh, če se na otroški srčni kirurgiji na UKC Ljubljana ne bi zapletalo na vsakem koraku, popolnoma drugačna. Prvi zapleti so se začeli, ko sta otroka potrebovala operacijo. Več operacij, pravzaprav. Prvo sta pri obeh dojenčkih izvedla kardiokirurga Miha Weiss in Roman Gebauer. A ko sta otroka potrebovala nadaljnje operacije, je iz UKC Ljubljana najprej odšel Gebauer, kmalu za njim še Weiss. Vladala je zmeda, zdravniki se niso mogli dogovoriti, kdo bo operiral. Prerekali in pregovarjali so se tudi pred starši. Poleg neprimerne komunikacije starši pravijo, da so zdravstvene delavce velikokrat sami opozarjali, da je z njihovim dojenčkom nekaj narobe. Med drugim pogosto niso izvajali osnovne nege, kot je menjava plenic, naštevajo. O najtežji izkušnji njihovega življenja so, pravijo, spregovorili samo zato, da se nikoli več ne bi ponovila.

V UKC Ljubljana se bo po napovedih v kratkem začel zunanji strokovni nadzor. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn je v izjavi za medije v torek dejal, da si želi, da bi bil nadzor temeljit in opravljen kar se da ažurno.

V največji zdravstveni ustanovi v državi delujeta dva otroška srčna kirurga, kar je po oceni vodstva dovolj, da ne bo potrebno napotovanje otrok v tujino.

Zastopnik pacientovih pravic: Naročnik zunanjega strokovnega nadzora naj bo ministrstvo Zastopnik za pacientove pravice Marjan Sušelj je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je strokovni nadzor v tem primeru ne samo potreben, ampak nujen. "Odpraviti je treba vse dvome, da je šlo kaj narobe, oziroma ugotoviti, če je šlo kaj narobe in prakso v bodoče popraviti." Ob tem je pojasnil, da morajo nadzor izvajati zunanji izvajalci, če želimo, da bo neodvisen, najbolje pa bi bilo, če bi bil zunanji tudi naročnik, "torej ne klinični center, ampak ministrstvo za zdravje". Na vprašanje, kakšen je njegov komentar na izjave staršev, da se je v UKC Ljubljana vse skupaj preveč vleklo, da so se zdravniki pred njimi prepirali in da se je ena od mamic počutila "razčlovečena s strani zaposlenih", je odgovoril, da zakon o pacientovih pravicah govori o kakovostni, o primerni in varni zdravstveni oskrbi. "Ali je bila komunikacija primerna, z dovolj empatije, ali je bila izvršena tudi ta pojasnjevalna dolžnost zdravnikov, to je tudi nekaj, kar bi morali pogledati tekom nadzora." Dodal je, da je izguba otroka hud udarec za starše in da so zato potrebni empatija, sočutje, predvsem pa transparentnost in jasnost v komunikaciji. Ter da je zdaj na potezi ministrstvo. V oddajo 24UR ZVEČER smo sicer povabili tudi vodstvo UKC in pediatrične klinike, vendar se na vabilo niso odzvali.