Po zapletih so dela na železniškem vozlišču Jesenice le stekla

Jesenice, 18. 10. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA , D. S.
Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je ogledala začeta dela za nadgradnjo železniškega vozlišča Jesenice. Po kar nekaj zapletih je vesela, da se je investicija sedaj vendarle začela. Verjame, da bodo dela zaključena v letu 2027 in da bodo vsi zadovoljni z rezultatom.

Ministrica je izpostavila pomen projekta ne le za Jesenice, ampak za celotno Slovenijo. Kot je poudarila, investicija, ki brez DDV znaša 120 milijonov evrov in je skoraj polovično sofinancirana z evropskimi sredstvi, prinaša 20 kilometrov obnovljenih tirov in 58 kretnic, postavitev protihrupnih ograj, izgradnjo novega podhoda, obnovo obstoječega podvoza in ureditev dveh novih parkirišč za več kot 120 vozil.

Obnovilo se bo tudi postajno poslopje, za katerega morajo skupaj z Občino Jesenice v naslednjih mesecih še najti ustrezno vsebino. "Prostora je res veliko in verjamem, da bomo skupaj našli najbolj primerne vsebine," je poudarila ministrica, ki si je začetek nadgradnje vozlišča ogledala skupaj z jeseniškim županom Petrom Bohincem.

Kot je povedal župan, so Jeseničani dolga desetletja čakali na ta projekt, ki je za Jesenice zgodovinskega pomena. Z ureditvijo podhodov in podvozov bodo namreč mesto, ki ga železnica deli, znova povezali. "Prostor bomo lahko na novo definirali in oživili," je dejal župan. Kot zelo pomembna je izpostavil tudi nova parkirišča in prenovo železniške postaje.

Dodal je, da na občino prihaja kar veliko vprašanj, kako bo v času gradnje. Ljudi skrbijo prometne težave in obvozi. Vendar se, kot je zagotovil župan, na občini z izvajalcem Rikom konstruktivno pogovarjajo in se mu zahvaljujejo za njegovo odzivnost. Ministrica je dodala, da gre za res velik projekt in bo kar nekaj tudi hrupa, zato ljudi prosi za razumevanje. Od izvajalca pa pričakuje spoštovanje rokov in pogodbene vrednosti del.

Kar se tiče izgradnje novih postajališč na Plavžu in Hrušici, ki si ju na Jesenicah prav tako želijo, a sta zaradi racionalizacije izpadli iz projekta, je ministrica ponovno povedala, da bodo s prometno študijo še enkrat preverili upravičenost te investicije.

"Naša največja želja je, da bi študija pokazala, da sta ti dve postajališči upravičeni in da jih bomo naknadno tudi zgradili, saj je naš interes čim več ljudi spraviti na vlake in s tem razbremeniti ceste," je poudarila.

Dodala je, da je vsaka investicija pomemben kamenček v mozaiku celotne slovenske železniške infrastrukture in ko bodo vsi projekti zaključeni, se bo pokazal pravi učinek in železniški promet bo postal privlačnejši za uporabnike. Kako pomembna prioriteta so železnice, priča to, da je v prihodnjem letu za investicije v železniško infrastrukturno namenjenih 650 milijonov evrov, je povedala ministrica.

Upa, da namerno uničevanje železniške infrastrukture, ki smo ji priča v zadnjem času, ne bo odvrnilo potnikov. "Seveda to zadevo jemljemo zelo, zelo resno in verjamem, da enako tudi slovenska policija," je poudarila.

Kot je opozorila, gre za zelo nevarno početje in storilci se morajo zavedati, da lahko s tem ogrozijo tudi življenja. Upa, da jih bo policija čim prej našla, da bodo odgovarjali za svoja dejanja. Tudi sama pa poziva vse, ki bi opazili kakšno dogajanje na tirih, naj o tem takoj obvestijo policijo.

Podrobnosti glede poteka nadgradnje jeseniškega železniškega vozlišča je danes predstavil vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji RS za infrastrukturo Dejan Jurkovič. Prva dela na tirni infrastrukturi so stekla ta teden z demontažo stranskih tirov in kretnic. 

Sočasno v objektu centralne postavljalnice tečejo rušitvena dela, priprava za zamenjavo stavbnega pohištva in vgradnja novih strojnih instalacij. Poteka tudi prestavitev in zaščita kabelske kanalizacije za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave.

Ker se dela izvajajo na progi, ki obratuje, bo zagotovo moten tudi železniški promet, je povedal Jurkovič. Pojasnil je, da je bil precejšen izziv usklajevanje zapor s slovenskimi in avstrijskimi železnicami ter Sij Acroni, ki si ne more privoščiti več kot teden dni stalne zapore. So pa, kot je zagotovil Jurkovič, zadeve uspeli uskladiti. Ko bodo zapore, bo tovorni promet potekal po obvoznih progah, za potnike pa bo poskrbljeno z nadomestnimi avtobusnimi prevozi, je pojasnil.

železnica jesenica tiri bratušek infrastruktura
KOMENTARJI (10)

Pompozni
18. 10. 2025 13.13
-1
Pa še tole. Bratuškova je rešila Slovenijo, ko je bilo zelo težko. Vsi tisti, ki tega ne priznate, pač niste bili v tisti koži. Zato verjamem, da bo tudi tukaj na koncu izpadlo vse odlično pa če tudi kaj denarja uide. To ga vedno in zmeraj že tisočletja..
ODGOVORI
1 2
2mt8
18. 10. 2025 13.14
"Rešila" je Slovenijo s 5 milijardnim kreditom po oderuških obrestnih merah...
ODGOVORI
0 0
boslo
18. 10. 2025 13.16
Rešila Slovenijo?
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
18. 10. 2025 13.11
+2
Sramota, šivilja, dati 120 miljonov za kretnice! Sramota!
ODGOVORI
2 0
Pompozni
18. 10. 2025 13.09
To se potrebuje in bo top.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
18. 10. 2025 12.58
+1
vse bo ok...njen taškonosec z aneksi je tudi zraven.....
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
18. 10. 2025 12.53
+2
2029 po vseh aneksih
ODGOVORI
2 0
TheJuniKorn
18. 10. 2025 12.39
+3
Vozlišču...?
ODGOVORI
3 0
ap100
18. 10. 2025 13.09
+2
mislila je zavozlano črevo
ODGOVORI
2 0
