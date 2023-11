Študentje in dijaki bodo lahko hkrati prejemali Zoisovo in državno štipendijo

Po sredini prekinitvi seje zaradi zapletov ob glasovanju o dopolnilu k zakonu o izvrševanju poračuna, s katerim so poslanci soglašali z uskladitvijo socialnih transferjev z inflacijo v celoti, bo DZ danes nadaljeval redno sejo po za četrtek predvideni časovnici.

Hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije

DZ bo tako sejo začel s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Robertu Golobu. Premier se sicer seje zaradi bolniškega staleža po operaciji kile ne bo udeležil. Poslovnik DZ v takšnih primerih predvideva pisni odgovor najpozneje v 30 dneh. Če bodo poslanci vztrajali pri ustnem odgovoru, pa bo premier na vprašanja odgovarjal na naslednji seji DZ.

Predlog so v zakonodajni postopek vložile poslanske skupine koalicije. Miha Kordiš (Levica) je v imenu predlagateljev pojasnil, da po obstoječi ureditvi študenti, ki prihajajo iz deprivilegiranih okolij in dosegajo nadpovprečne študijske, znanstvene rezultate, ne morejo uveljavljati pravice do Zoisove štipendije. Po predlogu pa bo z naslednjim šolskim letom vsem študentkam in študentom omogočeno, da hkrati prejemajo tako Zoisovo kot državno štipendijo, če le izpolnjujejo pogoje. Kot je navedel Kordiš, so finančne posledice novele ocenjene na sedem milijonov evrov.

Ob tem je pojasnil, da je priprava novele terjala več časa, kot so predpostavljali na začetku, med postopkom pa se je odprla možnost urejanja še nekaterih dodatnih področij iz štipendijske politike. Tako predlagana novela s šolskim oz. študijskim letom 2025/2026 štipendije Ad futura, namenjene za mednarodno mobilnost, s štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada prenaša na ministrstvi za vzgojo in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Poleg tega pa bo novela omogočila, da se državna štipendija s 1. januarjem 2024 ne bo za nekaj evrov znižala, kar bi se zgodilo zaradi sprejetega zakona o urejanju skupnosti študentov.

Z omenjenim zakonom je bila namreč višina državne štipendije v absolutnem znesku določena tudi za leto 2024, vendar znesek državne štipendije po 10,3-odstotni uskladitvi v letošnjem letu že presega znesek, ki ga je za prihodnje leto določil zakon o urejanju položaja študentov. To pa bi pomenilo, da bi se morale 1. januarja 2024 zaradi določbe tega zakona višine državne štipendije v vseh dohodkovnih razredih znižati, v prvem za približno 14 evrov, v drugem za približno 12 evrov, v tretjem za približno 10, je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija.