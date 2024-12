Po zapletu z ministrstvom inšpektorat zaprl Tropsko hišo v Celju

Vmes je tropsko hišo obiskal tudi inšpektorat za naravne vire in prostor, ki je odredil zaprtje institucije za javnost, vse dokler hiša ne pridobi novega dovoljenja za prikazovanje živali javnosti. Ob tem je inšpektorat ugotovil, da imajo vse živali v tropski hiši ustrezne bivalne pogoje in pogoje oskrbe, vendar pa hiša nima več veljavnega dovoljenja za prikazovanje živali javnosti v živalskem vrtu.

Zadnjo vlogo za prikazovanje so namreč vložili 22. novembra lani in do 5. decembra letos še ni bila rešena, ne glede na to, da je zakonsko predpisani rok za obravnavo vloge 30 do največ 60 dni. Številne kršitve upravnih postopkov je ugotovil tudi upravni inšpektorat in ministrstvo pozval k odpravi kršitev, vendar se do danes ni zgodilo nič.

Kot so sporočili iz Tropske hiše Celje, ki kot izobraževalna in naravovarstvena institucija na enem mestu združuje več kot 150 različnih vrst živali, so že nekaj dni v negotovosti. Ministrstvo za naravne vire in prostor namreč ne želi obravnavati vročenih vlog za prikazovanje živali javnosti v zakonsko predpisanih rokih.

V tropski hiši so še zapisali, da so konec septembra pridobili strokovno mnenje Zavoda za varstvo narave RS, ki je ocenilo, da so prostori za bivanje določenih živalskih vrst v tropski hiši neprimerni. Na ugotovitve zavoda pa v tropski hiši odgovarjajo, da se pri skrbi za živalske vrste poslužujejo uporabe podatkov ter smernic sodobnejših in najnovejših znanstvenih priporočil za oskrbo posameznih vrst v umetnem okolju in kot kandidat za članstvo v Evropski zvezi živalskih vrtov in akvarijev podpirajo, zagovarjajo in spoštujejo standarde in smernice omenjene zveze ter sodelujejo z ostalimi strokovnjaki po svetu.

Na ministrstvu so povedali, da obravnavajo vlogo tropske hiše za izdajo dovoljenja za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja živali javnosti v živalskem vrtu po uredbi o živalskem vrtu.

"Gre za poseben ugotovitveni postopek po zakonu o splošnem upravnem postopku, ki določa rok za odločitev, to je 60 dni od popolne vloge. Ob tem izpostavljamo, da je stranka vložila nepopolno vlogo. Vlogo, ki smo jo na ministrstvu prejeli 22. novembra lani, je zato stranka na naš poziv večkrat dopolnila, nazadnje z dodatno dokumentacijo in pojasnili 25. oktobra letos in 3. decembra letos. Pri tem je stranka spremenila vlogo s tem, da je navedla nove vrste živali in tudi število osebkov živali, ki jih zadržuje v tropski hiši z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu," so pojasnili na ministrstvu.

Navedli so tudi, da mora stranka v času odločanja v skladu s predpisi navesti vse vrste in tudi število živali, ki jih zadržuje v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu. To je osnova za odločanje, pri katerem nato upravni organ preveri, ali stranka zadosti pogojem iz predpisa, kot so na primer zakonita pridobitev živali, pogoji, v katerih zadržuje živali, prehrana živali in ograditev prostora.

Ministrstvo kot upravni organ o vlogi stranke odloča na podlagi predpisov in vseh zbranih dejstev ter okoliščin v postopku. Pravila varstva za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti so določena v uredbi o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru, kjer je med drugim določeno, kdo lahko pridobi dovoljenje za živalski vrt in kakšne pogoje mora izpolnjevati oseba, ki zaprosi za dovoljenje.

S predpisom odredbe o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu so predpisani tudi minimalni pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege pri zadrževanju živali v ujetništvu, pri čemer so med drugimi konkretno določeni velikost prostora, ureditev prostora in prehrana za živali.

Ker je postopek pridobivanja dovoljenja za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu tropske hiše še v teku, ministrstvo ne more podati konkretnih pojasnil v zvezi z vlogo in odgovora glede izdaje odločbe.