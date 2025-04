Po zapornicah v dolino Vrata letos še zapornice za Vršič

Po koncu zime je od konca marca cesta v dolino Vrata znova odprta. Tako znova delujejo tudi zapornice, ki omejujejo dostop v dolino. Prvič so začele delovati novembra lani, le nekaj tednov pred običajnim zimskim zaprtjem ceste. Pravi preizkus zapornic z novim prometnim in parkirnim režimom v Vratih bo zato šele letošnja poletna sezona.

Prevoz iz Mojstrane do planinskega doma v Vratih in nazaj bo organiziran od 15. junija do 15. septembra. Organizirali bodo tudi dodaten prevoz s kombiji od Slovenskega planinskega muzeja do slapa Peričnik. Kot je izpostavila županja, želijo na ta način v dolino čim več ljudi pripeljati z javnim prevozom.

Na območju Mojstrane in v javnem zavodu Triglavski narodni park so si za omenjeni prometni režim, ki je namenjen varovanju narave in odpravi prometnega kaosa, prizadevali vrsto let. Zato so že pred nekaj leti uvedli brezplačen avtobusni prevoz v dolino, ki bo obiskovalcem na voljo tudi letos poleti.

Že do sredine junija pa naj bi bile tako na kranjskogorski kot na bovški strani pod prelazom postavljene zapornice. Na vsaki strani naj bi bili po dve zapornici; ena za tiste, ki bi želeli parkirati na Vršiču, in ena za tranzitni promet. Pri slednji bo čas prehoda med zapornicama na obeh straneh prelaza omejen, prva zapornica pa se v primeru zasedenosti parkirišč na prelazu ne bo odprla.

Pozimi so bila dela zaradi nevarnosti plazov prekinjena in se bodo sedaj nadaljevala. Potekala bodo do 15. junija, ko jih bodo morali zaradi poletne sezone znova prekiniti. Končana naj bi bila predvidoma jeseni.

Medtem ko se uveljavlja sprememba prometnega in parkirnega režima na Vršiču, država znova obuja tudi idejo o gradnji predora pod prelazom. Direkcija RS za infrastrukturo je konec marca objavila javno naročilo za izdelavo pobude in strokovnih podlag za pripravo sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo ceste za zagotovitev celoletne prevoznosti.

Takšno naročilo je bilo objavljeno tudi že februarja in junija 2022, vendar je v obeh primerih prispela le ena ponudba, ki je presegala višino zagotovljenih sredstev, zato so postopek zaustavili. V državnih proračunih za letos in prihodnje leto pa so za ta namen ponovno zagotovljena sredstva, zato so se na direkciji, kot so pojasnili za STA, znova lotili izvedbe javnega naročila. Rok za posredovanje ponudb je 21. maj.

Po izdelavi in potrditvi pobude ter pridobitvi sklepa vlade bodo sledili postopki za pripravo državnega prostorskega načrta. Že v dosedanjih študijah se je izkazalo, da je zaradi nevarnosti snežnih plazov edina trajna in dolgoročna rešitev izgradnja predora pod vrhom prelaza in izvedba zaščitnih ukrepov vzdolž trase. Preostanek ceste bi imel poleti vlogo turistične panoramske ceste.