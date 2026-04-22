Po zaprtju družbe CityLine odpovedani leti z Brnika v München

Lufthansin CityLine bi moral sodeč po podatkih na spletni strani ljubljanskega letališča v tem tednu leteti 11-krat v München in nazaj. A od jutri so leti na to destinacijo z Brnika odpovedani. Po tem, ko je Lufthansa sporočila, da bo zaradi višjih cen letalskega goriva in stavk zaposlenih trajno prizemljila 27 letal hčerinske družbe CityLine, so potrdili tudi odpovedi letov na relacijah München – Ljubljana vsaj do petka, 24. aprila. V tem tednu naj bi na novo preučili razmere in se na podlagi tega odločili glede nadaljnjih letalskih povezav z bavarsko prestolnico.

Kot piše portal Ex Yu Aviation News, so bili leti v Ljubljano med 24. aprilom in 1. junijem umaknjeni iz sistema, kar pomeni, da so še vedno vidni v globalnih rezervacijskih sistemih, a niso na voljo za rezervacije.

Za ta teden je bilo sicer med Münchnom in Ljubljano načrtovanih 11 povratnih letov. Tudi sicer so vsi leti med mestoma bili za to poletje načrtovani v okviru družbe CityLine. Samo v maju to pomeni 60 oziroma 120 povratnih letov, skupaj torej 11.712 sedežev.

Letališče Ljubljana je po poročanju portala sporočilo, da od Lufthanse ni prejelo nobenih informacij glede letalske povezave München–Ljubljana.