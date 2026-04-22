Po zaprtju družbe CityLine odpovedani leti z Brnika v München

Lufthansin CityLine bi moral sodeč po podatkih na spletni strani ljubljanskega letališča v tem tednu leteti 11-krat v München in nazaj. A od jutri so leti na to destinacijo z Brnika odpovedani. Po tem, ko je Lufthansa sporočila, da bo zaradi višjih cen letalskega goriva in stavk zaposlenih trajno prizemljila 27 letal hčerinske družbe CityLine, so potrdili tudi odpovedi letov na relacijah München – Ljubljana vsaj do petka, 24. aprila. V tem tednu naj bi na novo preučili razmere in se na podlagi tega odločili glede nadaljnjih letalskih povezav z bavarsko prestolnico.
Kot piše portal Ex Yu Aviation News, so bili leti v Ljubljano med 24. aprilom in 1. junijem umaknjeni iz sistema, kar pomeni, da so še vedno vidni v globalnih rezervacijskih sistemih, a niso na voljo za rezervacije.
Za ta teden je bilo sicer med Münchnom in Ljubljano načrtovanih 11 povratnih letov. Tudi sicer so vsi leti med mestoma bili za to poletje načrtovani v okviru družbe CityLine. Samo v maju to pomeni 60 oziroma 120 povratnih letov, skupaj torej 11.712 sedežev.
Letališče Ljubljana je po poročanju portala sporočilo, da od Lufthanse ni prejelo nobenih informacij glede letalske povezave München–Ljubljana.
Zaprtje CityLinea prizadelo tudi lete v Srbijo, Hrvaško in Črno goro
Lufthansa je odpovedala tudi lete med Münchnom in Beogradom, ki jih je bilo v maju načrtovanih skupno 74 oziroma 148 povratnih, kar pomeni 20.268 sedežev.
Za maj so umaknjeni tudi vsi leti med nemškim mestom in hrvaško Reko ter črnogorskim Tivatom. Na teh relacijah je bilo načrtovanih skupno 20 povratnih letov.
Odpovedani so tudi leti Lufthanse CityLine v Dubrovnik, Zadar, Pulj in Split. Ker pa imajo ti štirje hrvaški kraji še več letov matične družbe Lufthansa, bo povezava z Münchnom kljub temu v večjem obsegu ohranjena.
Lufthansa se za zdaj ni odzvala na vprašanja o prihodnosti svojih letov iz Münchna, piše portal. Operacije po 1. juniju pa so še vedno načrtovane kot leti CityLine in še niso prilagojene novi tržni situaciji.
Lufthansa je napovedala zaprtje svoje regionalne hčerinske družbe Lufthansa CityLine v okviru nujnih ukrepov za zniževanje stroškov. Posledično je vseh 27 operativnih letal CRJ900, ki jih uporablja Lufthansa CityLine, trajno umaknjenih iz uporabe. Nemški letalski prevoznik je sporočil, da je cilj ukrepa preprečiti nadaljnje finančne izgube v tem delu poslovanja. Odločitev je vplivala predvsem na letalske povezave na območju nekdanje Jugoslavije, saj je bilo čez noč iz globalnega rezervacijskega sistema odstranjenih več sto letov.
Finančni direktor skupine Lufthansa Till Streichert je sicer dejal, da so umik CityLine iz programa načrtovali že dlje časa, kot del strateškega razvoja in neodvisno od trenutne geopolitične krize. "Trenutna kriza nas zdaj sili v zgodnejšo izvedbo tega ukrepa. To je boleč korak, še posebej za sodelavce pri Lufthansa CityLine," je njegovo izjavo povzel Ex Yu Aviation News.
Air Serbia uvaja linijo v München
Slabšo povezljivost regije z bavarsko prestolnico pa namerava izkoristiti Air Serbia, ki je napovedala, da bo po 18 letih to poletno sezono znova uvedla lete med Beogradom in Münchnom. Dnevno povezavo bo uvedla z 22. majem. Lufthansa je bila doslej edini operater na tej liniji.
München tako postaja 10. destinacija Air Serbie v Nemčiji, poleg Berlina, Kölna, Düsseldorfa, Frankfurta, Hahna, Hannovra, Hamburga, Nürnberga in Stuttgarta.
Z novo povezavo bo družba izvajala 46 tedenskih letov iz Beograda v Nemčijo, skupaj pa se bo število povečalo na 50 tedenskih letov, če se upoštevajo tudi povezave iz Niša, piše portal.
