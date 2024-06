Po zasilni poti do Franje: zadrževanje v soteski je še vedno nevarno

Oskrbnik Matevž Rijavec, ki nas po zasilni poti popelje do Franje, je bil v soteski Pasice tudi 13. julija lani. Še pravočasno je na varno pospremil tuje turiste. "Voda se je tu najbolj dvignila in tudi poškodovala dve od treh barak, ki jih praktično ni več. Tu vidimo streho rentgena, zadaj je bila pa kuhinja," nas je po partizanski bolnišnici vodil skoraj leto po povodnji. Kuhinjo so postavili kot zadnjo od enajstih barak in so jo med vojno uporabljali zgolj kakšen mesec. Sedaj so od nje ostali zgolj še temelji, streha je na tleh.

V soteski se zdi, kot da se je čas ustavil s povodnjo. "Mi nismo zaradi same varnosti sploh mogli karkoli v sami soteski početi, se pravi, sedaj bo ta prvi predpogoj izpolnjen, mreže se bodo spraznile, tako da lahko potem začnemo s čiščenjem mulja v barakah in pa tudi s pripravo nadaljnjih del," je dejal direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač.

S čiščenjem mrež bodo začeli v ponedeljek, v tem času so pripravili glavnino dokumentacije za obnovo. Ta bo zajemala pregrade in zaščitne mreže ter sanacijo plazu v zaledju bolnice Franja, ocenjene na 2,5 milijona evra, še milijon evrov bodo stale zaščitne mreže nad barakami ter pol milijona sanacija spomenika. Skupaj z novim sprejemnim centrom je projekt ocenjen na pet do šest milijonov evrov.

"Pomembno je, da ohranimo lokacijo in Franjo tako, kot je bila," poudari Kosmač.

Glavnino denarja pričakujejo od Ministrstva za naravne vire in prostor. Od tam so nam pojasnili, da bodo ukrepe za sanacijo opredelili s programom odprave posledic lanskih julijskih neurij s poplavami in da njegovo sprejetje načrtujejo do konca julija. Kulturno ministrstvo naj bi obenem prevzelo lastništvo bolnice Franja ter zagotovilo denar za sprejemni center s parkiriščem.