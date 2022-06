Po zaslišanju Bešič Loredana med družinskimi zdravniki završalo

Vrstijo se odzivi na rekordno dolgo zaslišanje kandidata za zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana. Mladi zdravniki so ga takoj popravili, da v nasprotju z njegovimi besedami sami v celoti podpirajo izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, tradicionalno najbolj glasni sindikat zdravnikov in zobozdravnikov – Fides, še molči. V sindikatu družinskih zdravnikov in sindikatu zdravstvene nege pa: gre za enega najbolj ambicioznih načrtov za transformacijo zdravstvenega sistema doslej.