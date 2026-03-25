Slovenija

Po zavrnitvi tožbe glede referenduma še na ustavno sodišče

Ljubljana, 25. 03. 2026 13.12 pred 2 urama 4 min branja 20

Avtor:
Ne.M. STA
Predstavniki Društva Srebrna nit bodo vložili ustavno pritožbo

Predstavniki Društva Srebrna nit bodo zaradi odločitve vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, vložili ustavno pritožbo. Menijo, da je sodišče brez obrazložitve spremenilo sodno prakso, zato gre v obrazložitvi za kršitev načela enakega varstva pravic, je dejal Bogdan Biščak.

Vrhovno sodišče je kljub nekaterim nedovoljenim ravnanjem zavrnilo tožbo, s katero so vlagatelji Bogdan Biščak, Andrej Pleterski, Dušan Keber, Igor Pribac in Brigita Skela Savič izpodbijali veljavnost referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Presodilo je, da niso dokazali, da bi prav ugotovljene kršitve iz kampanje vplivale na voljo volivcev oz. da bi bil izid brez teh nepravilnosti drugačen.

Biščak je v današnji izjavi za medije dejal, da bodo pritožbo vložili v predvidenem roku, to je najkasneje v 60 dneh. "Pričakujemo, da bo ugodilo naši ustavni pritožbi in razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča in mu verjetno naložilo, da še enkrat premisli o vsem skupaj," je povedal.

Dodal je, da so upali na drugačno razsodbo, saj menijo, da njim kot tožnikom ni bilo treba dokazovati, da so nepravilnosti v referendumski kampanji vplivale na rezultat, morali so dokazati zgolj, da bi lahko vplivale. Biščak je ponovil, da je to kriterij, ki ga je ustavno sodišče uvedlo ob sodbi glede referenduma o drugem tiru, in da je to kriterij, ki ga je uporabilo vrhovno sodišče, ko je referendum razveljavilo. 

"Vrhovno sodišče v svoji sodbi ni v ničemer obrazložilo, zakaj je uporabilo dva različna kriterija, zakaj je spremenilo svojo sodno prakso, ki jo je v preteklosti vzpostavilo. S tega vidika je ta sodba izjemno pomanjkljiva oziroma neprepričljiva," je povedal Biščak.

'Ali bodo laži dovoljene?'

Opozoril je, da tožbe niso vložili izključno zaradi razveljavitve tega referenduma in njegove ponovitve, "morda še bolj zaradi tega, ker nam je pomembno, kam bo naša demokracija šla v prihodnosti". Meni, da če bo stanje ostalo tako, se lahko za demokracijo bojimo.

"Vprašamo se lahko, ali bo lahko vsak, ki si bo to zaželel, kot neregistriran organizator kampanje v to kampanjo vstopal brez vseh zakonskih obveznosti, ki sicer veljajo za organizatorje. Ali bodo lahko ljudje, ki si to lahko privoščijo, financirali kampanje, ki jih bodo izvajali neregistrirani organizatorji, ki jim ni treba poročati o finančnih sredstvih? Ali bodo laži dovoljene?" je naštel. Biščak meni, da je vrhovno sodišče zamudilo priložnost, da odloči, da te možne prakse v prihodnje niso dovoljene.

Pobudniki zakona se strinjajo z delom sodbe vrhovnega sodišča, ki je prepoznalo, da so zdravniki in Katoliška cerkev kršili zakonodajo, ne strinjajo pa se s sklepom sodišča, da ugotovljene kršitve ne zadostujejo za razveljavitev referendumskega izida, je v imenu pobudnikov povedal Pribac.

FOTO: Bobo

'Umazana referendumska kampanja'

"Menimo, da ni bila umazana le kampanja za državnozborske volitve, temveč tudi referendumska, morda ta še bolj. Nasprotniki pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so nas redno blatili, da smo zahrbtni morilci, zastrupljevalci. Ta lažna obtožba nas je vnaprej diskvalificirala kot možne sogovornike v javni razpravi in nas potiskala v neenak položaj," so prepričani. Pribac je napovedal, da bodo nadaljevali pravno bitko, ki naj določi meje dopustnega v takšni kampanji. Nadaljevali bodo tudi prizadevanja za uveljavitev pravice do pomoči pri končanju življenja.

Pleterski je dodal, da je vrhovno sodišče ugotovilo konkretne nepravilnosti v kampanji, ki so zdaj v sodni praksi potrjene, da se jih ne sme ponavljati. "V tem smislu lahko rečemo, da je naša pritožba dala tudi nek pozitiven rezultat za urejanje pravne države," je povedal.

Preberi še Sodišče zavrnilo tožbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Keber pa je poudaril, da je vrhovno sodišče po njihovi presoji zgrešilo, ko pravi, da so imeli podporniki zakona na trditve nasprotnikov možnost odgovarjati s protitrditvami. "V resnici v trditvah nasprotnikov ni šlo za mnenja, ki jim je mogoče oporekati, ampak je šlo za laži, ki jih je bilo mogoče preveriti. Šlo je za primerjave z nacistično zakonodajo, kako potekajo ti postopki v tujini, z umori in tako naprej in to so vse stvari, ki so neresnice," je dejal.

Po njegovih besedah je bilo vrhovno sodišče mnenja, da lahko ponavljaš laži. "Poznamo prakse iz preteklosti, da ponavljanje laži vsekakor vpliva na percepcijo ljudi, ki te ljudi poslušajo," je poudaril Keber.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

jank
25. 03. 2026 15.34
Potrebno je narediti konec svinjskim lažem, ki se jih poslužujejo prav tisti, ki so jih polna usta desetih božjih zapovedi.
bohinj je zakon
25. 03. 2026 15.32
Počkajte malo. Še volitve nismo zaključili. Vidite, da J.J. hoče ponovitev.
Sickk 2
25. 03. 2026 15.19
Pol pa ostane sam se madzarsko al pa izraelsko sodisce..
Veščec
25. 03. 2026 15.18
pa dejte že enkrat nehat.pejte delat kej pametnga,ne pa"bluzit"ke u tri krasne,pa to
peresni
25. 03. 2026 15.40
Na kolena in modlej naprej
lcePower
25. 03. 2026 15.12
Ce hocjo umret imajo 1001 moznost.. ne vem zakaj buzerirajo sodisca
kita 1111
25. 03. 2026 15.08
Zakaj si ne vzamejo štrik in na drevo kdo jim brani
peresni
25. 03. 2026 15.41
Kdo tebi brani da se oribiješ na križ?
Pikopiko
25. 03. 2026 15.02
Pokvarjenci.
Vera in Bog
25. 03. 2026 15.01
Komunizem živi v srcih če drugje ne?
proofreader
25. 03. 2026 14.56
Nehajte izsiljevati zdravnike, ki vas nočejo usmrtiti. Sestavite drugačen zakon.
misterbin
25. 03. 2026 14.39
Še ne bodo ,dali miru tile cimpresari ,kaj bi radi ? Naj se fentajo po mili volji .Sodišča pa ,kaj sploh to gor jemljejo . Ta Keber nima miru ? Upam da v kratkem gre v krtovo ,deželo
Blue Dream
25. 03. 2026 14.54
se vidi kdo je glasoval proti. taki ki še razumejo ne za kaj se gre pri tem zakonu sploh
KarelP
25. 03. 2026 14.36
Si mislijo, tam bomo pa uspeli, tam so naši.
Vera in Bog
25. 03. 2026 14.31
Kaj je s temi ljudmi?
Rožle Patriot
25. 03. 2026 14.23
Kumunusi, ki se do konca zgubili volitve, se kar v vrsto postavite za evtanazijo .. !!!
peresni
25. 03. 2026 14.22
Pravilno...cerkvrnjaškk rušenje Slovnije je treba ustaviti.
Orisei1
25. 03. 2026 14.00
Priznajte poraz in upoštevajte voljo ljudstva!
