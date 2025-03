Po zavrnitvi vstopa naši ekipi MZEZ od Srbije zahteva pojasnila

"Zavrnitev vstopa slovenske medijske ekipe v Srbijo je skrb zbujajoča," je zunanje ministrstvo sporočilo, potem ko so naši ekipi na hrvaško-srbski meji zavrnili vstop v Srbijo. Na srbske oblasti so že naslovili verbalno noto in zahtevali pojasnila, zakaj je do takšne odločitve prišlo. Dogajanje v Srbiji spremljajo, slovenske državljane pa pozivajo, naj se protestom izognejo.