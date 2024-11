Po zborovanju v Celju: 'Gre za nedopusten poskus vplivanja na sodno odločanje'

"Mislim, da smo gledali nedopusten poskus vplivanja na sodno odločanje," meni Rajko Pirnat , strokovnjak za ustavno in upravno pravo, ki pravi ni naključje, da je do protesta prišlo prav pred in med obravnavno, v kateri je eden od obdolženih prav Janša. "Tega ni mogoče razumeti drugače, kot v tem kontekstu," je pojasnil.

Janša je podpornikom med tem ko so vzklikali "mafija, mafija" dejal, da je "mafija preblaga beseda za slovensko pravosodje, ker mafija spoštuje neka pravila, tu pa da ni nobenih pravil in da gre samo za oblast. Če slovenskemu krivosodju rečete mafija, žalite mafijo. To je hujše od tega, ker mafija se predstavlja kot mafija, krivosodje pa se predstavlja kot pravosodje".

"Tisto, kar je posebej zaskrbljujoče pa je, da gre za vpliv političnega stila Trumpa, ki se seli tudi k nam. Trump se je znašel v istem položaju, v kupu sodnih postopkov in potem je bilo seveda vse narobe s sodiščem," je povedal in dodal, da je zaskrbljen, čeprav meni, da možnosti, da bi res prišlo do takšnih posegov v razmerja med vejami oblasti, ki vejejo iz teh besed, ni. "Kljub vsemu pa pomeni to breme za sodstvo, breme, ki nikakor ni potrebno, ker je že tako dovolj težav v naši družbi. In vse izvira samo iz občutka predsednika stranke, da je ogrožen s strani sodstva," pravi.

"Mnogi imajo občutek, da sodišče v njihovem primeru ni določilo prav, a naj uporabijo pravna sredstva in predvidene poti. Tudi sam sem kritiziral kakšne sodne odločbe, seveda z argumenti. Če imajo dokaz za kakšno korupcijo, naj to povedo, konkretno kaj in kdaj in to sporočijo organom pregona in komisiji za preprečevanje korupcije, nikakor pa se to ne dela na tak način na cesti z napovedjo, da se bo to še nadaljevalo. To pa je zaskrbljujoče," je povedal.

Kako takšni protesti vplivajo na sodnike?

Janša je na protestu večkrat poudaril tudi, da je bila sodba v primeru Trente spisana še preden je sodišče sploh odločalo. "To so seveda izmišljene besede. Gotovo takšni pritiski vplivajo na sodnike. Jaz sem prepričan, da so se sodniki in sodnice sposobni upreti temu pritisku, ampak to terja še dodaten napor. S tem se osebno grozi sodnikom, objavljajo se njihovi naslovi. To gotovo ni nekaj, kar bi zlahka jemali in je treba biti v prihodnje pozoren na takšno dogajanje, tudi z gledišča morebitne storitve kaznivih dejanj," je povedal.