Po zdravstvene nasvete na splet: 'Zaradi enostavnih težav postanejo preplašeni'

Medtem ko nekateri še vedno zaupajo samo mnenju zdravnika, so drugi do digitalnih orodij manj zadržani. A nasveti ChatCPT-ja nemalokrat zgrešijo oziroma predpostavljajo najhujše. S tem pa ljudi prestrašijo.

"Dostkrat pridejo na pregled ljudje, ki že nekej predhodno raziskujejo o svojem stanju," opaža tudi družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček. "Še posebej nam je hudo, kadar pridejo ljudje zaradi enih zelo enostavnih težav zelo preplašeni."

Recimo primer gospe, ki je na spletu iskala informacije, kaj bi lahko bil vzrok za oteklino na vratu in dobila dolg seznam možnosti. "Levkemija je bla tisto, česar se je gospa ustrašila, lahko so pa otekle bezgavke na vratu iz kateregakoli drugega razloga."

"Je prišel gospod, ki je bil prestrašen, da ima gobavost, ker je imel neke izpuščaje. Ko smo ga vprašal, kako to, da je prišel sploh do gobavosti, je rekel, da mu je ChatGPT svetoval, da ima najverjetneje gobavost in mu je svetoval obisk urgentne ambulante," o primerih iz prakse pravi diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.