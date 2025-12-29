Naslovnica
Po zdravstvene nasvete na splet: 'Zaradi enostavnih težav postanejo preplašeni'

Ljubljana, 29. 12. 2025 18.05 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lara Bogataj
Telefon

Najbrž ste že kdaj na spletu iskali informacije o bolezenskih znakih oziroma googlali svoje simptome. V zadnjih letih pa se je iskanju diagnoz preko interneta pridružila še umetna inteligenca. Ljudje v klepetalne robote vse pogosteje vnašajo svoje težave v upanju, da jim bo tehnologija postavila pravo diagnozo. A kako zanesljiva je v resnici takšna praksa? Je lahko tudi nevarno ali pa bo novi pristop kmalu nadomestil obisk pri splošnem zdravniku?

Medtem ko nekateri še vedno zaupajo samo mnenju zdravnika, so drugi do digitalnih orodij manj zadržani. A nasveti ChatCPT-ja nemalokrat zgrešijo oziroma predpostavljajo najhujše. S tem pa ljudi prestrašijo.

"Dostkrat pridejo na pregled ljudje, ki že nekej predhodno raziskujejo o svojem stanju," opaža tudi družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček. "Še posebej nam je hudo, kadar pridejo ljudje zaradi enih zelo enostavnih težav zelo preplašeni."

Recimo primer gospe, ki je na spletu iskala informacije, kaj bi lahko bil vzrok za oteklino na vratu in dobila dolg seznam možnosti. "Levkemija je bla tisto, česar se je gospa ustrašila, lahko so pa otekle bezgavke na vratu iz kateregakoli drugega razloga."

"Je prišel gospod, ki je bil prestrašen, da ima gobavost, ker je imel neke izpuščaje. Ko smo ga vprašal, kako to, da je prišel sploh do gobavosti, je rekel, da mu je ChatGPT svetoval, da ima najverjetneje gobavost in mu je svetoval obisk urgentne ambulante," o primerih iz prakse pravi diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.

Preberi še Urgence pokajo po šivih, po pomoč pa, ker mu je ChatGPT rekel, da ima gobavost

Več raziskav je že ugotovilo, da so ljudje bolj naklonjeni odgovorom umetne inteligence kot pa zdravnikov, saj so odgovori umetne inteligence daljši. "Medtem ko smo mi zaradi časovnih stisk malo bolj storilnostno naravnani. Naši odgovori so bili strokovno bolj pravilni, od umetne inteligence pa bolj prijazni," dodaja Kopčavar Guček.

Lastno poizvedovanje in tako imenovano googlanje ni odsvetovano, nujno pa je, da informacije, ki nam jih tako svetovni splet kot umetna inteligenca servirata na pladnju, znamo z distanco ovrednotiti. "Ljudje smo tako nekako skonstruirani, da se ustrašimo najprej tistega, kar je najhujše in se nekako osredotočmo na to in je potem z naše strani zelo težko spreminjat to prepričanje," pojasnuje družinska zdravnica, ki dodaja še, da je umetna inteligenca uporabno orodje, ki tudi zdravstvenim delavcem na več načinov olajša delo, ni pa - in najbrž nikoli ne bo - nadomestek zdravnika.

KOMENTARJI4

MasteRbee
29. 12. 2025 19.39
Boti so zaradi zahteve po varni strani ustvarjeni, trenirani tako, da zdravstvena diagnoza skoraj nikoli ni BP, kot je to navada pri zdravnikih.
Odgovori
0 0
MasteRbee
29. 12. 2025 19.33
Koliko osebnih zdravnikov dela ta teden?
Odgovori
+1
1 0
Kmečka zdrava pamet
29. 12. 2025 19.17
Podrobno in pravilno je potrebno v klepetalnik napisati
Odgovori
0 0
Verus
29. 12. 2025 18.10
ZAKAJ SE LJUDJE PO NASVETE ODPRAVIJO NA SPLET? - 1. Nimajo koga poklicati, ker se nihče ne javi. 2. Po novem ne smejo na urgenco, ker dohtarje moti, da se je oseba pojavila na urgenci, saj smo vsi diplomirali iz medicine in moramo vedeti vse o svojem stanju ter se primerno samodiagnosticirati. 3. Imamo DVE obvezni zavarovanji + prispevke, nimamo enega resnega portala z nasveti, nimamo enotnega komunikacijskega kanala z zdravstvom niti podpore v medijih, da bi se lahko posvetovali = Oseba vpraša google ali gpt
Odgovori
+5
5 0
