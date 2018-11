Po zelo toplem obdobju bo zadišalo po zimi

Nadpovprečno visoke temperature, ki nas neprekinjeno spremljajo že od 23. oktobra, se počasi poslavljajo. Z obratom vetra na severovzhodno smer bo že v tem tednu začel dotekati občutno hladnejši zrak, še dodaten padec temperatur pa pričakujemo v začetku prihodnjega tedna, ko bomo ob možnih manjših padavinah tudi po nižinah lahko ugledali prve snežinke.

V prihodnjih dneh se bo vremenska slika nad staro celino spremenila. Ob krepitvi anticiklona nad srednjo Evropo se bo po njegovem vzhodnem robu nad naše kraje in Balkan spustil občutno hladnejši zrak. Temperature bodo od srede naprej nižje za okoli 10 stopinj Celzija. Še hladnejši zrak polarnega izvora pa bo nad Evropo začel dotekati ob koncu tedna, ko se bo središče mogočnega anticiklona preselilo nad Skandinavijo.

V zadnjem mesecu temperature presegajo tridesetletno povprečje za 4 stopinje Celzija. FOTO: Arso

Današnji dan bo sicer minil še brez večje spremembe vremena. Še naprej bomo pod vplivom toplih jugozahodnih vetrov, ki bodo delili Slovenijo na dva dela. V zahodni in osrednji Sloveniji bo prevladovalo oblačno vreme s kakšno kapljo dežja, na vzhodu države pa bo več sonca. Kontrast med vzhodom in zahodom se bo poznal tudi pri temperaturah. Te bodo najvišje v pasu med Belo krajino in Pomurjem, kjer bodo dosegale visokih 21 stopinj Celzija. Drugod po državi bodo termometri kazali med 14 stopinj Celzija na severozahodu države in 19 stopinj Celzija ob morju. Spremembo vremena bo naznanil severovzhodni veter Vreme se bo začelo spreminjati jutri, ko bo jugozahodni veter oslabel, popoldne pa bo na Štajerskem in v Prekmurju že zapihal severovzhodnik. Na vzhodu države se bo nadaljevalo sončno vreme, na zahodu pa bo več oblakov. Večjih temperaturnih sprememb glede na danes ne bo.

Prihaja občutna ohladitev. FOTO: iStock

V nadaljevanju tedna bomo pod vplivom hladnejših vzhodnih vetrov. Po nižinah vzhodno od alpsko-dinarske pregrade bo veliko megle ali nizke oblačnosti, ki se bo lahko ponekod zadrževala večji del dneva, več sonca pa bo v višjih legah in na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od četrtka naprej v večjem delu države med 0 in 4, dnevne pa od 6 do 11 stopinj Celzija. Nekoliko topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do okoli 15 stopinj Celzija. Ob koncu tedna se bo severovzhodni veter krepil. Nad naše kraje bo dotekal še hladnejši zrak. V mrzlem zraku bodo v prihodnjem tednu tudi po nižinah možne snežne plohe, obilnejših padavin pa vsaj zaenkrat ni na vidiku.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV