Po zelo vročem četrtku prihaja dobrodošla osvežitev, a tudi možnost neurij

Pred spremembo vremena se bo danes pri nas krepil jugozahodni veter, ki bo večjemu delu Slovenije prinašal sončno in zelo vroče vreme. Najvišje temperature bomo popoldne izmerili na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, kjer se bo ogrelo do 37 stopinj Celzija. Tudi v osrednji in severovzhodni Sloveniji bodo termometri pokazali okoli 35 ali 36 stopinj Celzija, nekaj stopinj manj bo na zahodu države.

Po sončnem in zelo vročem četrtku nas bo proti večeru dosegla sprememba vremena

Območje nestabilnosti se bo zvečer začelo širiti tudi nad naše kraje. Nevihte bodo najprej zajele zahodne kraje, v drugem delu noči ali jutri zgodaj zjutraj pa se bodo okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Kot vse kaže, nas bo prešlo več nevihtnih pasov, ob katerih bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra, predvsem na zahodu in jugu Slovenije pa se bodo pojavljali tudi kratkotrajni krajevni nalivi s sodro in drobno točo.

Prehode nevihtnih linij bo zvečer, ponoči in jutri zjutraj v Primorju spremljal kratkotrajen, a močan zahodni veter ponent, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 100 kilometrov na uro. Morje bo ob tem močno vzvalovano, opozorilo pa velja tudi za vse, ki počitnikujete v kampih, kjer največjo nevarnost predstavljajo drevesa, ki lahko klonejo pod sunki vetra. Tudi drugod bo ob nevihtah zapihal močan veter, ki lahko povzroči vetrolome.

Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh?

Jutri čez dan se vremensko dogajanje še ne bo povsem umirilo. Ker bo ozračje nestabilno, se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, vmes pa bodo tudi daljša obdobja brez padavin. Nevihtna aktivnost bo v večjem delu Slovenije zamrla proti večeru, ko se bo tudi delno zjasnilo.

Sobota bo na Primorskem sončna, drugod bodo sončna obdobja občasno prekinjali oblaki. Na severu in vzhodu Slovenije se bodo predvsem sredi dneva in popoldne spet lahko razvile kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte.

V nedeljo in tudi ves prihodnji teden kaže na precej jasno vreme z le majhno možnostjo za nastanek kakšne popoldanske plohe ali nevihte. Sprva bodo temperature ob šibki burji le na Primorskem presegale 30 stopinj, v drugi polovici tedna pa bo vročina spet bolj pritisnila tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji.