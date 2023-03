Po nasprotovanju občine Vrhnika Kemis zagotavlja, da ima visoke standarde varnosti

Kot so zagotovili v družbi, kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče, reciklažni center po projektu rekonstrukcije dosega in presega varnostne in tehnološke standarde ter predstavlja enega izmed najsodobnejših in najvarnejših centrov za ravnanje z odpadki v regiji, ključnega tudi za državno infrastrukturo ravnanja z odpadki in zagotavljanja konkurenčnih cen na trgu ravnanja z odpadki.

Kemis ima postavljene visoke standarde predvsem glede varstva okolja, zaščite zaposlenih in požarne zaščite. "V zadnjih petih letih smo v izboljšanje požarne varnosti in zaščite okolja vložili preko 1,5 milijona evrov. Z rednim osveščanjem glede preventivnega delovanja in z usposabljanjem se zavzemamo za nenehno izboljševanje požarne varnosti, sprejete imamo ukrepe za njeno zagotavljanje na tehnični in organizacijski ravni," so zapisali.

"Kemis je takoj po požaru pristopil k urgentni sanaciji tistih delov reciklažnega centra, ki so bili poškodovani v nesreči. Zaradi izdane inšpekcijske odločbe je pred več kot dvema letoma na pristojno ministrstvo vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, ki se je nanašala na delno rekonstrukcijo reciklažnega centra z nadstrešnico ter za novogradnjo šprinkler-postaje z rezervoarjem vode," so povzeli.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Kemis v integralnem postopku, ki združuje postopka izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta Reciklažni center. Na to so se ostro odzvali na Občini Vrhnika, kjer so napovedali izpodbijanje zakonitosti gradbenega dovoljenja. Odločitev ministrstva je po njihovem dokaz sistemske neučinkovitosti varstva okolja in varnosti občanov.