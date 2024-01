Po zlorabi petletnice: priznal je, a krivdo pripisal deklici, ženi in alkoholu

OGLAS

Dogovorili sva se na območju, ki je generator sreče in otroške radosti, v ljubljanskem Parku Tivoli. Tu so svoje otroštvo preživljale številne generacije otrok. S snemalcem sva na dogovorjeno mesto prispela prva, tako sem še nekaj časa lahko opazovala otroke, kako veselo tekajo sem ter tja in ne poslušajo nasvetov skrbnih staršev, ko se v hladnem popoldnevu, odeti v ljubka pisana oblačila, kape in rokavice, spuščajo po toboganu ali splezajo nekoliko višje, kot je za njihovo velikost in starost še varno. Da, večina otrok se ukvarja samo s svojo igro in varnim spoznavanjem sveta v objemu staršev in skrbne širše družine. A obstajajo tudi drugačni otroci, ki so postali drugačni zaradi drugih. To so otroci, ki so jim otroštvo ukradli odrasli.

Žrtev spolne zlorabe FOTO: Sara Volčič icon-expand

Naša sogovornica je ena od njih. Ko sem jo zagledala, sem pomislila: "Le koliko tako nasmejanih mladih žensk ali tudi moških skriva v sebi tako bolečo izkušnjo?" "Zloraba se mi je dogajala med petim in osmim letom," je začela in takoj me je presekalo. Odrasel moški v že poznih letih se je dotaknil petletne deklice. Kako je to možno, kakšne izgovore si lahko izmišlja odrasla oseba, da si kaj takšnega dovoli? In kako to doživlja otrok, ki na začetku sploh ne ve, da je to, kar doživlja narobe, zelo narobe!

Sara Volčič FOTO: POP TV icon-expand