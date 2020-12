Po zmagi Joeja Bidna zavelo novo upanje v ponoven zagon transatlantskih odnosov

Med njimi je senator izpostavil predvsem vrednote liberalne demokracije, in sicer človekove pravice ter vladavino prava. Predvsem Mogherinijeva je to toplo pozdravila in izpostavila, da EU tako ne bo več osamljena v tem "naivnem prepričanju", da je treba braniti te vrednote v vse bolj brezobzirnem globalnem boju velesil za premoč.

V virtualnem Studiu Evropa so na posvetu o transatlantskih odnosih, ki ga je povezovala novinarka Ksenija Horvat , nastopili demokratski ameriški senator Bob Menendez , evropska poslanca David McAllister in Danuta Hübne r (oba EPP), slovenska evroposlanca Tanja Fajon (S&D/SD) in Klemen Grošel j (Renew/LMŠ) ter nekdanja visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini .

Pomembna tema bo tudi naslavljanje skupnih izzivov v zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti, je še izpostavil McAllister. Evropa bo morala na tej ravni res narediti več, "vendar pa želimo ohraniti naše prijatelje", pa je glede tega dodala Mogherinijeva. "Svet dramatično potrebuje skupno vodenje ZDA in EU," se je zavzela.

Predsednik odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve McAllister je izpostavil, da je odhajajoči ameriški predsednik Trump naredil veliko škode transatlantskim odnosom. Izpostavil je predvsem umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma, iranskega jedrskega sporazuma in sporazuma o odprtem nebu. A kljub temu Evropska unija z nikomer drugim ne deli toliko skupnih vrednot kot z ZDA in Kanado.

Danuta Hübner, sicer članica odbora Evropskega parlamenta za trgovino, je opozorila, da s prihodom Bidna v Belo hišo problemi v transatlantskih odnosih ne bodo kar izginili. Odprtih je bilo kar nekaj vprašanj, tudi na področju trgovine. In v minulih letih so bili temelji odnosov močno pretreseni, je menila.

Grošelj se je medtem zavzel, da bi prihodnost gradili na skupnih vrednotah. Temelj pa so človekove pravice in tudi vladavina prava. Pri tem bo sicer morala Evropa najprej narediti "domačo nalogo" v odnosu do Poljske in Madžarske. Mehanizem, ki naj bi EU omogočil spoštovanje vladavine prava in za katerega sta se dogovorila Svet EU in Evropski parlament, mora ostati. "Ne gre le za denar, gre za prihodnost EU," je poudaril Grošelj.

Senator Menendez je sicer med drugim napovedal tudi brezpogojno vrnitev ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu, ne pa tudi k iranskemu jedrskemu sporazumu. Ta bo moral biti nekako nadgrajen, da bo naslavljal tudi vprašanja glede iranske raketne tehnologije in "podpiranja terorizma v regiji". EU bi pri tem lahko igrala posredniško vlogo, se je zavzela Mogherinijeva. A treba bo ponovno zgraditi zaupanje, kar bo težko, je opozorila.

Vendarle pa je Menendez optimističen, da bodo ZDA in države EU uspele skupaj premagati vse prihodnje izzive in nastopiti skupaj predvsem v odnosu do Kitajske, ki se vse bolj vzpenja. T.i. Zahodni svet skupaj tudi z Avstralijo in Novo Zelandijo predstavlja velikansko moč, zlasti gospodarsko. In le na ta način se bo lahko soočil z izzivi Kitajske na gospodarskem in varnostnem področju in glede zaščite človekovih pravic, se je zavzel ameriški senator.