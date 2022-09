Po znanje prihodnosti v šolo programiranja Coding Giants

Na brezplačnih delavnicah, ki so jih organizirali v mednarodni šoli programiranja Coding Giants, so najmlajši osvajali veščine prihodnosti in se seznanjali z blokovnim programiranjem v okoljih Scratch in Minecraft . Starejše starostne skupine otrok in mladih pa so se preizkusile v izdelavi spletnih strani s HTML in CSS , ter s programiranjem v C# in Python .

V šoli programiranja Coding Giants, v sodelovanju z Andragoškim zavodom Maribor – Ljudska univerza in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizirajo zaradi velikega zanimanja dodatne termine brezplačnih delavnic 22., 23. in 24. septembra. Število mest je omejeno, zato pohitite in PRIJAVITE SVOJEGA OTROKA NA BREZPLAČNE DELAVNICE ŠE DANES!

Rdečo nit brezplačnih delavnic programiranja predstavlja spletna varnost. Mladi nadobudni programerji v okviru delavnic sprogramirajo generator varnih gesel, izdelajo program za preverjanje zahtevnosti gesel, seznanijo se z oblikami hekerskih nevarnosti, kot je Phishing ter izdelajo lažno spletno stran. Najmlajši udeleženci pa na delavnicah Scratch in Minecraft izdelajo svoje prve računalniške igre, v katerih znanje prevlada nad zlonamernimi hekerji.

Vpis v šolo programiranja Coding Giants

Coding Giants je šola programiranja, kjer se lahko otroci od 7. leta naprej učijo programirati skozi njim priljubljene igre in spletne platforme. Šola je namenjena tako začetnikom kot tudi tistim, ki že imajo nekaj izkušenj s programiranjem. Pouk poteka v malih skupinah, tečaji pa so prilagojeni štirim starostnim skupinam: od 7-9, od 10-12, od 13-15 in od 16-19 let.

S promocijsko kodo "MARIBOR2410" lahko prihranite 10% na vpis v naslednje semestrske tečaje: Osnove razvoja iger (Scratch, Minecraft - od 7 do 9 let), Programi in računalniške igre (Scratch – od 10 do 12 let) in Uvod v programiranje s C# ali Python (od 13 do 15 let in 16 do 18 let). Promocijski popust lahko izkoristite v času do 23.09.2022. Izkoristite promocijski popust in VPIŠITE SVOJEGA OTROKA ZDAJ!

Zakaj je učenje programiranja za otroke in mlade koristno?

Priljubljenost učenja programiranja v zadnjih letih narašča. Programiranje pomaga razvijati ne le analitične, ampak tudi medosebne sposobnosti. Izvedba vsakega projekta zahteva zelo natančno izražanje svojih misli in pričakovanj. S programiranjem se posameznik uči iskanja novih rešitev, sklepanja, potrpežljivosti in vztrajnosti. Ob učenju programiranja spreminjajo odnos do napak in izgubljajo strah pred njimi. Ni potrebno posebej poudarjati, da bodo vse navedene kompetence pomembno vplivale na vsa področja življenja vaših otrok. Pomagalo jim bo pri soočanju z zahtevami tako pri doseganju poklicnih ciljev, razvoju kariere in v osebnem življenju.

Naročnik oglasa je For five.