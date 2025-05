Neurje je odneslo kos platna, ne padalca

"Glede včerajšnje iskalne akcije vas obveščamo, da domnevno padlega padalca pri temeljitem pregledu terena nismo izsledili, niti nobena oseba ni bila prijavljena kot pogrešana ali ponesrečena. Po do zdaj znanih podatkih je šlo verjetno za kos platna, ki ga je odneslo neurje," so zjutraj sporočili iz PU Ljubljana, kjer so vse aktivnosti na terenu zaključili.

Kot smo poročali v nedeljo, so bili ljubljanski policisti nekaj po 14. uri obveščeni, da naj bi na širšem območju Broda v Ljubljani strmoglavil padalec. Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri so sodelovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, prostovoljni gasilci, vodniki službenih psov, območje je preletaval tudi policijski helikopter. Prečesavali so pobočje Šmarne gore in okoliške travnike na območju Tacna.