Pobarvajte svet - katera je vaša naslednja destinacija?

Naj bo naslednji oddih vaša priložnost za nepozabno potovanje in lov na drugačen zaklad. Tisti, ki se shrani v vaš spomin, srce in dušo. Razglejte se po novih obzorjih in odpotujte novim dogodivščinam naproti.

Šest destinacij, ki vas bodo navdušile: 1. DUBAJ IN ABU DHABI Sprehodite se med najdrznejšimi gradbenimi stvaritvami sveta, ki so v dobrih petdesetih letih zrasle sredi puščave. Doživite svet v malem, njegov sodobni blišč in arabsko tradicijo. V Dubaju lahko doživite vso raznolikost tega sveta – od pokritega umetnega smučišča do toplega morja, od nakupovalnih centrov z neobdavčenimi dizajnerskimi trgovinami do lokalnih prodajaln na tradicionalnih bazarjev, od najznamenitejšega hotela v obliki jadra Burj el Arab do podvodnega hotela. Abu Dhabipredstavlja največjega od sedmih emiratov. Moderno mesto, z najlepšo mošejo Sheika Al Zayeeda, ki je resnično vredna obiska.

Dubaj

2. ŠRILANKA IN MALDIVI Južno od Indije se nahaja Šrilanka, budistični tropski otok s čudovitimi čajnimi plantažami in botaničnimi vrtovi. Doživite safari v narodnem parku Yale in se vpnite na eno izmed najslavnejših gmot na Zemlji – Sigiriya. Zavihtite se na hrbet veličastnih slonov in se sprehodite mimo ostankov preteklih cesarstev. Sanjska destinacija Maldivi vas bo navdušila s svojim turkiznim morje in čudovitim podvodnim svetom. Maldivi so popolna kulisa za brezčasno poležavanje na plaži, potapljanje v lastne misli in razvajanje na sto in en način.

Šrilanka

3. FILIPINI Če bi želeli na vsakem izmed filipinskih otokovpreživeti dan, bi za to potrebovali 20 let. Na otoškem raju vas bodo začarale pisane plemenske vasice in značilna riževa polja na severu, ki se čudovito skladajo z neskončnim belim peskom na jugu. Dodajmo še izjemno prijaznost domačinov, turkizno morje in živahna mesta, pa je doživetje filipinskega raja popolno. Z več kot 7.000 otoki so Filipini otoški raj na zemlji, pogled na vulkane je veličasten, prav tako je okusna filipinska hrana, ki je pisana po barvi in okusih. Filipini so dežela, ki je polna življenja, z divjo naravo v notranjosti, turkiznim morjem in vabljivim podvodnim svetom.

Filipini

4. JAPONSKA Japonska je otoška dežela vzhajajočega sonca, kjer je temeljno načelo dobrega življenja: manj je več. Naj vas prevzame budistična spokojnost, medtem ko prebirate haikuje, poslušate zgodbe o modrosti bojevniškega duha samurajev in šepetanje o strogih pravilih obnašanja čutnih gejš. V deželi cvetočih češenj se lahko prepustite tudi čaru modernih milijonskih mest, ki prekipevajo od tehnoloških presežkov in marljivih delavcev. Privoščite si suši po treningu juda, se fotografirajte z mistično goro Fuji, izmerite utrip v Tokiu in Kyotu ter doživite deželo tehnoloških presežkov s čudovitimi kombinacijami zgodovinskih in naravnih znamenitosti.

Japonska

5. REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA Republika Južna Afrika je najbolj južna država afriške celine, ki je nedolgo nazaj živela v zloglasnem apartheidu, danes pa navdušuje z mavričnimi kombinacijami pokrajin, ljudi, zgodovine, kulture in nalezljivo živahnostjo. Prisluhnite zvokom afriške glasbe z bobni, in kwaitu, edinstvenemu stilu petja v tradicionalnih afriških jezikih! Povzpnite se na svetovno znano Mizasto goro, odpravite se v neokrnjene narodne parke, nazdravite z odličnim afriškim vinom in občutite urbano Afriko. Raznolika kultura, obsežne puščave, raznovrstna pokrajina z vinorodnimi področji in doživetje safarija v Krugerjevem parku, enem največjih v Afriki … vse to je JAR.

Republika Južna Afrika

6. TANZANIJA in počitnice na ZANZIBARJU Tanzanija ponuja morje idiličnih plaž, pestro raziskovanje ostankov svahilijskih držav, prostrane narodne parke in odlične gorske terene za treking ob spremstvu masajskih vojščakov. Opazujte veliko migracijo zeber, gazel, žiraf in drugih divjih živali, ko se podijo med savanami in se na ta način selijo že več tisoč let. Odpočijte si na rajskem otoku Zanzibarin doživite počitniško obarvano afriško pravljico.

Tanzanija