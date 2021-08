Razišči, občuti in užij. To je geslo destinacije Rogla Pohorje, ki se razprostira čez mogočno Pohorje, ki mu seveda kraljuje Rogla, čez vinorodne griče in vse do Dravinjske doline. Skrito Vitanje, turistične Zreče, bela Oplotnica in slikovite Slovenske Konjice so zagotovo destinacije, polne pohorske energije, častitljive zgodovine in prijaznih ljudi.