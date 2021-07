Pobeg v edine terme v zavetju Julijskih Alp - Terme Cerkno

Na obrobju Julijskih Alp se nahaja Cerkljanska, ki je poznana po edinih termah v zavetju Julijskih Alp ter po številnih naravnih in kulturnih znamenitostih kakor tudi po raznolikih možnostih preživljanja prostega časa.





Dobrodošli v Terme in smučišče Hotel Cerkno, kjer boste deležni udobja in prijaznosti našega osebja. Predstavili vam bomo številne možnosti rekreacije, ki jih ponuja naša bogata pokrajina in gotovo boste našli nekaj prav zase. Nahajamo se samo 60 km od Nove Gorice, Ajdovščine in Ljubljane, 30 km od Tolmina in 20 km od Idrije.

V sklopu Hotela Cerkno boste odkrili tudi manjše terme. Termalna voda s temperaturo 30 ° C prihaja iz globine 2000 m in nosi s sabo pečat zdravilnih učinkov energij, ki prodirajo ob tukajšnji znameniti idrijski prelomnici. Vabljeni ste k plavanju in sproščanju na masažnih ležiščih, ob gejzirjih, v whirlpoolu ali v otroškem bazenu.

Svoje telo lahko razvajate tudi z obiskom Sveta savn, kar vas bo napolnilo z novo energijo, prečistilo vaše telo in duha ter vas okrepilo v vseh pogledih. Nudimo vam lepo urejeno počivališče ter razvajanje v turški, infrardeči ali finski savni. Obiskovalcem pa je na voljo tudi solna soba. Se radi povzpnete višje in bližje soncu ter uživate v pravljičnih razgledih? Potem se podajte k biseru naše ponudbe, do restavracije Alpska perla, ki se nahaja na višini 1291 m. Očarani nad prelepo restavracijo, boste lahko izbirali med klasičnimi in lokalnimi jedmi. Brez skrbi, poskrbljeno je tudi za vegetarijance. Ob restavraciji je lociran Fun park, ki nudi številne možnosti preživljanja prostega časa na prostem. Zabavali se boste lahko v odbojki na mivki, supanju, malem nogometu, lokostrelstvu… V sklopu restavracije Alpska perla se nahaja 6 apartmajev, v katerih lahko sobivajo bodisi 4 ali pa celo do 11 ljudi, prav tako pa so opremljeni z vsem, kar boste potrebovali za vaš nepozaben oddih.

Na Cerkljanskem se nahaja svetovno znana Partizanska bolnica Franja, tukaj je domovina Laufarjev ter celo zibelka glasbe v zavetju Šebreljske planote, od koder izvira znamenita Neandertalčeva piščal. Na poti do Bevkove domačije pa si lahko ogledate tudi podzemne italijanske vojaške utrdbe. Cerkljanska je pravi raj za kolesarje in pohodnike. V hotelu lahko najamete gorska kolesa, s katerimi se boste podali na kolesarsko avanturo do bližnjih vasi, od koder se razprostirajo čudoviti razgledi na hribe in doline. Vsem pohodnikom pa so v okolici Cerknega na voljo urejene sprehajalne poti. Tisti, ki pa bi radi šli še višje, pa priporočamo pohod na Porezen (1630 m.n.v.), Blegoš (1562 m.n.v.) ali Kojco (1303 m.n.v.).

