Pogrešani otroci: zakaj bežijo od doma?

Ste tudi vi v medijih ali na družbenih omrežjih v zadnjih tednih opazili nekoliko večje število pogrešanih otrok? Gre predvsem za najstnike, ki so pobegnili in se po nekaj urah ali dneh sami vrnili domov. Bliža se konec šolskega leta in pobegov od doma je res nekoliko več kot običajno, pritrjujejo policisti in socialni delavci. Bodisi zaradi stiske, ker niso izpolnili pričakovanj staršev pri ocenah, bodisi zaradi nesrečnih ljubezni, sporov s prijatelji ali poletnega avanturizma. Kako naj ukrepajo starši?