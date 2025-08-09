Svetli način
Slovenija

Pobegla divja mačka se je v živalski vrt vrnila sama: 'Lačna, a nepoškodovana'

Slovenske Konjice, 09. 08. 2025 13.27 | Posodobljeno pred 39 minutami

Afriška divja mačka serval, ki je pred dnevi ušla iz zasebnega živalskega vrta Zoo Land v Slovenskih Konjicah, se je okoli 8. ure zjutraj sama vrnila v živalski vrt. Je zdrava in nepoškodovana, ob vrnitvi pa je bila le zelo lačna, so povedali v Zoo Landu.

"Vede se popolnoma normalno brez kakršnihkoli posebnosti," so za STA zagotovili v živalskem vrtu Zoo Land. Po njihovi domnevi se je potepala po okolici, ko pa je bila lakota le prehuda, se je vrnila.

K posredovanju informacij o pobegli živali, ki po zagotovilu lastnika ni nevarna, so občane pozvali tudi na Policijski upravi Celje. In po pozivu, so prejeli zelo veliko obvestil. "Kdorkoli jo je kje videl, je takoj poklical," je dejala predstavnica za stike z javnostjo na celjski policijski upravi.

Preberi še Lov na divjo mačko pri Slovenskih Konjicah: vrača se in spet beži

Lastnik živalskega vrta Zoo Land Peter Polegek je v petek pojasnil, da se je dveletni samički servala nekaj zataknilo v grlu, najverjetneje kost. Delavka v živalskem vrtu jo je poskušala uloviti z zanko, a se je žival prestrašila, skočila preko električnega pastirja in ušla.

V vrtu imajo poleg te samičke še dva servala. Vsi so po njegovih besedah udomačeni in nenevarni. Tako v živalskem vrtu kot v tematskem parku Mini Zoo Land je sicer več kot 150 živali in več kot 30 različnih živalskih vrst.

