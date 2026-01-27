Naslovnica
Slovenija

Pobegle smuči: smučarska zveza s pritožbo

Ljubljana , 27. 01. 2026 19.09 pred 19 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
Danica Jovanović
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka

Smučarska zveza Slovenije je na mednarodno smučarsko zvezo vložila pritožbo zaradi nedeljskega zapleta na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Obersdorfu. V njej zahteva tudi vpogled v videoposnetke z vrha zaletišča, ki naj bi razkrili vzrok za zdrs smučk Domna Prevca. Organizatorji prvenstva sicer trdijo, da nadzornih kamer na delu letalnice, kjer se je zgodil incident, ni. Naša smučarska zveza bo v pritožbo vključila tudi pričevanje pojskega predskakalca, ki je dejal, da je smučke na zaletišče pomotoma potisnil eden od prostovoljcev. Podporo Domnu Prevcu so javno izrazili tudi nekateri njegovi športni kolegi. Kot pravijo, bodo Prevca dogodki iz Oberstdorfa le podžgali, da bo na olimpijskih igrah pokazal svoj najboljši nastop.

Enotnih odgovorov, kaj se je zgodilo na vrhu zaletišča v Oberstdorfu, dva dni po nesrečnem dogodku še ni. Pri razlagi Zakaj so na zaletišče zdrsnile Prevčeve smuči se Slovenska smučarska zveza opira na pričevanje poljskega predskakalca, ki pravi, da je smuči pomotoma potisnil pomožni delavec.

Morda se je dotaknil s svojim dežnikom ali delom telesa. Obrnil se je proti Domnu in smuči so padle. Njegova pojasnila bo slovenska smučarska zveza vključila tudi v pritožbo, ki jo je danes naslovila na FIS.

Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije: "Bi morala žirija odločit, da Domna spustijo na start, na skok izven tega njegovega predvidenega intervalnega časa in s tem se mu je naredila škoda, naši reprezentanci. In to mi v naši pritožbi želimo dokazat."

To nameravajo storiti tudi z videoposnetki, ki naj bi jih posnela nadzorna kamera z vrha letalnice. Fis zato pozivajo, naj od organizatorja iz Obersdorfa te posnetke pridobi. Slednji nam je sicer danes pisno odgovoril, da posnetkov nadzornih kamer nimajo, saj da teh na tem delu letalnice sploh ni vgrajenih.

Posledično iz tega območja ne obstajajo nobeni videoposnetki incidenta. Dodatni posnetki niso bili zabeleženi, organizacijski komite nima na voljo nobenega materiala in zato ne more zagotoviti nobenih posnetkov. Takšnega materiala od nas tudi nihče ni zahteval, prav tako ga nimamo v svoji posesti.

Zupan pa vztraja: "Fantje, ki so bili gor in tisti, ki poznajo na vrhu zaletišča, govorijo o tem, da tam kamera je bila. Mi želimo, da pritožbena komisija to preuči in da pride do teh posnetkov."

V organizacijskem komiteju dodajajo, da incident obžalujejo, a da odgovornost zanj ni njihova. Trditve, da naj bi prostovoljci ali katerokoli drugo osebje organizatorja povzročili ali prispevali k incidentu, so neutemeljene in ne ustrezajo dejstvom.

Ne glede na vzrok dogodkov, pa so podporu Domnu Prevcu danes izrazili njegovi športni kolegi. Miha Hrobat: "Sem napisal Domnu, da ga lahko samo na ta način ustavijo, tako da vsaka mu čast, kar je naredil, jaz verjamem, da bo na OI pokazal še malo z jezo iz Obersdorfa, kdo je kralj smučarskih skokov letošnje sezone."

Ana Bucik Jogan: "Meni je škooda, da se v takih trenutkih ne pogleda malo bolj na špotnika, na šport. Sigurno ni šlo za neko namerno napako Domna in mislim, da bi morali to upoštevati in mu dovoliti nastop." Tudi zato Slovenska smučarska zveza v svoji pritožbi od FIS zahteva bolj jasno opredelitev protokolov na vrhu zaletišča - navodila glede tega, kdo je odgovoren za opremo in kje mora biti ta odložena naj bodo torej bolj jasna. 

skoki domen prevc pobegle smuči
borjac
28. 01. 2026 14.27
Najbolj zanimivo pa je to , da POSNETKOV iz kamer za tisti ključni trenutek pa ni in ni .... le zakaj ni posnetkov ??? zaradi sleparije Nemcev , hoteli so medaljo doma , sicer pa je bila organizacija Svetovnega prvenstva v poletih v Obersdorfu je bila katastrofalna ........
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
28. 01. 2026 08.32
Cerkniške coprnice so prodale patent leteče metle Slatnerju. V tem detajlu tiči vzrok za nesluten uspeh Domna. Če bodo nemci coprnicam plačali več bodo dobili tudi oni ta recept. Nič ni samoumevno, nič ni zastonj
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
28. 01. 2026 08.09
Gremo naprej tele pritožbe se nam bojo vrnile kot bumerang
Odgovori
+0
2 2
mackon08
27. 01. 2026 20.39
Eno je jasno Avstrijcu ali Nemcu bi dovolili skok zagotovo.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
