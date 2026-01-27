Pobegle smuči: smučarska zveza s pritožbo

Enotnih odgovorov, kaj se je zgodilo na vrhu zaletišča v Oberstdorfu, dva dni po nesrečnem dogodku še ni. Pri razlagi Zakaj so na zaletišče zdrsnile Prevčeve smuči se Slovenska smučarska zveza opira na pričevanje poljskega predskakalca, ki pravi, da je smuči pomotoma potisnil pomožni delavec.

Morda se je dotaknil s svojim dežnikom ali delom telesa. Obrnil se je proti Domnu in smuči so padle. Njegova pojasnila bo slovenska smučarska zveza vključila tudi v pritožbo, ki jo je danes naslovila na FIS.

Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije: "Bi morala žirija odločit, da Domna spustijo na start, na skok izven tega njegovega predvidenega intervalnega časa in s tem se mu je naredila škoda, naši reprezentanci. In to mi v naši pritožbi želimo dokazat."

To nameravajo storiti tudi z videoposnetki, ki naj bi jih posnela nadzorna kamera z vrha letalnice. Fis zato pozivajo, naj od organizatorja iz Obersdorfa te posnetke pridobi. Slednji nam je sicer danes pisno odgovoril, da posnetkov nadzornih kamer nimajo, saj da teh na tem delu letalnice sploh ni vgrajenih.

Posledično iz tega območja ne obstajajo nobeni videoposnetki incidenta. Dodatni posnetki niso bili zabeleženi, organizacijski komite nima na voljo nobenega materiala in zato ne more zagotoviti nobenih posnetkov. Takšnega materiala od nas tudi nihče ni zahteval, prav tako ga nimamo v svoji posesti.

Zupan pa vztraja: "Fantje, ki so bili gor in tisti, ki poznajo na vrhu zaletišča, govorijo o tem, da tam kamera je bila. Mi želimo, da pritožbena komisija to preuči in da pride do teh posnetkov."

V organizacijskem komiteju dodajajo, da incident obžalujejo, a da odgovornost zanj ni njihova. Trditve, da naj bi prostovoljci ali katerokoli drugo osebje organizatorja povzročili ali prispevali k incidentu, so neutemeljene in ne ustrezajo dejstvom.

Ne glede na vzrok dogodkov, pa so podporu Domnu Prevcu danes izrazili njegovi športni kolegi. Miha Hrobat: "Sem napisal Domnu, da ga lahko samo na ta način ustavijo, tako da vsaka mu čast, kar je naredil, jaz verjamem, da bo na OI pokazal še malo z jezo iz Obersdorfa, kdo je kralj smučarskih skokov letošnje sezone."

Ana Bucik Jogan: "Meni je škooda, da se v takih trenutkih ne pogleda malo bolj na špotnika, na šport. Sigurno ni šlo za neko namerno napako Domna in mislim, da bi morali to upoštevati in mu dovoliti nastop." Tudi zato Slovenska smučarska zveza v svoji pritožbi od FIS zahteva bolj jasno opredelitev protokolov na vrhu zaletišča - navodila glede tega, kdo je odgovoren za opremo in kje mora biti ta odložena naj bodo torej bolj jasna.