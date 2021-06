Pobeglo pumo tokrat videli v Moravskih Toplicah: 'Sprehodila se je kar po središču vasi'

Zgodba o pobegli pumi, ki so jo najprej lovili na sosednjem Hrvaškem, nato pa so jo večkrat opazili tudi v Pomurju, še niti najmanj ni zaključena. Kot vse kaže, je žival, ki so jo hrvaški policisti iskali celo z droni, res zatavala v Slovenijo. Pumo je nedavno več ljudi opazilo v Moravskih Toplicah, iskali so jo tudi lovci. "Videli so jo pri neki stari hiši, med polji, tudi v središču vasi. Prijateljeva hči pa jo je 'našla' kar pod oknom," pripoveduje starešina LD Moravci. Njena nadaljnja usoda bo zdaj odvisna od odločitve veterinarske inšpekcije, velja pa apel stroke javnosti: "Žival je lačna in prestrašena. Nikar je ne iščite ali lovite, da je dodatno ne preplašite, lahko bi postala celo napadalna. Če jo vidite, to sporočite centru za obveščanje."

icon-expand Moravske Toplice - območje, kjer so opazili pobeglo pumo. FOTO: Sobotainfo

Pobegla puma, ki jo zdaj iščejo že policisti in lovci dveh držav, se je po slabih treh tednih očitno spet pojavila. Sprva je veljajo, da se potika nekje na območju med Dravo in Muro, nato v bližini Lendave oziroma Lendavskih Goric, kasneje naj bi jo opazili v Strehovskih Goricah ter Prosenjakovcih, zdaj pa še v Moravskih Toplicah – in to kar v samem središču vasi.

Sklepamo, da gre za pobeglo pumo iz Hrvaške, ki so jo v Pomurju videvali že prej. Le da so bila tokrat srečanja precej 'bližnja' – na deset metrov. Gospa, ki jo je videla pod oknom, je bila najprej šokirana. Videli so jo tudi na drevesu, puma namreč tudi pleže. Samice sicer tehtajo med 35 in 50 kilogrami, samci med 50 in 80. —Franc Bruner, starešina LD Moravci

Kot je prvi poročal spletni portal Sobotainfo, naj bi eksotično žival tokrat od blizu videli trije očividci. Tako naj bi po njihovih informacijah puma sinoči prišla iz gozda v naselje, potem pa znova zbežala. Navedbe je za 24ur.com potrdil tudi starešina Lovske družine (LD) Moravci Franc Bruner. "Prišla je od neznano kod, nato so jo tri ali štiri priče opazile tudi v naselju," pripoveduje. "Videli so jo pri neki stari hiši, na drevesih, med polji, sprehodila se je tudi kar po središču vasi. Hči našega nekdanjega starešine, pa jo je 'našla' kar pod oknom stanovanjske hiše." Bilo je to okoli 19. ure, ko se je pričelo mračiti. Obvestili so Policijo, a je sledil močan naliv in žival je spet pobegnila.

icon-expand Brunec predvideva, da bo inšpekcija izdala odredbo, da se pumo ulovi. FOTO: Sobotainfo

O nenavadnem srečanju so bili tako obveščeni tudi lovci, eno prijavo je prejela Policija. "Policisti so odšli na kraj, preiskali območje, a niso (več) ničesar našli," je potrdila predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš. Kaj sledi oziroma kaj se bo zgodilo s pumo, ko (in če) jo najdejo, pa bo po besedah Brunerja odločila veterinarska inšpekcija. Lovci na tem področju namreč nimajo pristojnosti. "Od inšpektorjev je odvisno, kaj bodo – ali bo sledil odstrel ali ulov. Ne gre namreč za lovno žival oziroma divjad, temveč za 'eksota'," pojasnjuje starešina. Sklepa pa, da jo bodo najprej skušali odloviti, tudi s pomočjo uspaval, in bi bil odstrel res skrajna možnost. Je pa po njegovih besedah žival že precej shirana. "Zgleda, da je bila lastniška, nekje zaprta in je pobegnila. Zdaj pa že nekaj časa tava. Verjetno kje najde kakšno hrano, zaenkrat namreč nikjer še nismo našli kakšnega plena."

icon-expand "Ljudje naj je ne lovijo sami," opozarja lovski starešina. FOTO: Sobotainfo

Sogovornik pa ob tem še poziva javnost oziroma morebitne očividce, naj živali ne fotografirajo, se ji približujejo, ali je skušajo sami uloviti. "Žival je lačna in prestrašena. Nikar je ne iščite ali lovite, da je dodatno ne preplašite, lahko bi postala celo napadalna. To prepustite strokovnim službam. Če jo vidite, to sporočite centru za obveščanje oziroma Policiji."