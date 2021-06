Pobeglo pumo znova opazili v Pomurju, tokrat na Vaneči

Pobeglo pumo, ki se je pred dnevi zadrževala v okolici Moravskih Toplic, so občani tokrat opazili v naselju Vaneča v Pomurju. S PU Murska Sobota so sporočili, da so policisti v zadnjem mesecu obravnavali štiri prijave občanov, a za zdaj živali še niso uspeli ujeti. Policija sicer občane poziva, naj bodo pri gibanju v naravi previdni, v primeru srečanja s pumo pa naj se umaknejo na varno.

Po poročanju portala Pomurec.com so pumo, ki so jo pred dnevi opazili v okolici Moravskih Toplic, včeraj znova opazili v naselju Vaneča v občini Puconci. Na PU Murska Sobota so pojasnili, da so v juniju prejeli štiri prijave občanov, ki naj bi opazili večjo divjo žival, podobno pumi. Dve prijavi sta bili podani na območju Lendavskih goric, ena v naselju Strehovci, zadnja prijava pa je bila podana pred štirimi dnevi v Moravskih Toplicah. Kot je povedala predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš, so se policisti v vseh primerih nemudoma odzvali in pregledali območja, kjer naj bi pumo opazili. Na območju Lendave so pumo iskali z dronom, s katerim je bil opravljen pregled širšega območja. Policisti živali niso opazili, prav tako za zdaj ni fizičnih dokazov, ki bi potrjevali, da se je puma dejansko nahajala na območjih, kjer naj bi bila opažena. V vseh primerih gre torej izključno za zaznave in prijave občanov. Policisti občanom svetujejo, naj bodo pri gibanju v naravi pazljivi, v primeru zaznave živali pa naj se obnašajo samozaščitno in se takoj umaknejo na varno.

Puma nedavno v Moravskih Toplicah Pumo je nedavno več ljudi opazilo v Moravskih Toplicah, iskali so jo tudi lovci. "Videli so jo pri neki stari hiši, med polji, tudi v središču vasi. Prijateljeva hči pa jo je 'našla' kar pod oknom," je povedal starešina LD Moravci Franc Bruner. Sprva je veljalo, da se potika nekje na območju med Dravo in Muro, nato v bližini Lendave oziroma Lendavskih goric, kasneje naj bi jo opazili v Strehovskih goricah ter Prosenjakovcih, zdaj pa še v Moravskih Toplicah – in to kar v samem središču vasi. "Od inšpektorjev je odvisno, kaj bodo storili – ali bo sledil odstrel ali ulov. Ne gre namreč za lovno žival oziroma divjad, temveč za 'eksota'," je pojasnil starešina. Sklepa pa, da jo bodo najprej skušali uloviti, tudi s pomočjo uspaval, in bi bil odstrel res skrajna možnost.

Je pa po njegovih besedah žival že precej shirana. "Videti je, da je bila lastniška, nekje je bila zaprta in je pobegnila. Zdaj pa že nekaj časa tava. Verjetno kje najde kakšno hrano, za zdaj namreč nikjer še nismo našli kakšnega plena." Sogovornik je ob tem pozval javnost oziroma morebitne očividce, naj živali ne fotografirajo, naj se ji ne približujejo in je ne skušajo sami uloviti. "Žival je lačna in prestrašena. Nikar je ne iščite ali lovite, da je ne preplašite še bolj, lahko bi postala celo napadalna. To prepustite strokovnim službam. Če jo vidite, to sporočite centru za obveščanje oziroma Policiji."