Pobiranje davka na zalogo ali sistem, ki se iz dneva v dan izboljšuje?

Ljubljana, 09. 10. 2025 22.31 | Posodobljeno pred 1 uro

24UR ZVEČER
Kaj so o izvajanju dolgotrajne oskrbe, ki bi morala zaživeti že julija, pristojni ugotovili na posvetu pri premierju Golobu? Medtem, ko pristojni minister Maljevac ugotavlja, da se zadeve premikajo, pa je na nujni seji parlamentarnega odbora za delo največja opozicijska stranka SDS predlagala, da bi bili upokojenci oproščeni plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo, za vse ostale pa naj se plačevanje odloži.

Največja opozicijska stranka SDS ministru za solidarno prihodnost Simonu Maljevcu očitajo pobiranje davka na zalogo, ta pa odgovarja, da sistem deluje. Napoveduje tudi, da bi se s 1. decembrom oskrbnine v domovih za starejše krepko znižale.

Na parlamentarnem odboru so poslanci vladajoče koalicije predloge SDS zavrnili. Zakaj, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal poslanec Levice Milan Jakopovič, z njim pa se je soočila Karmen Furman iz SDS.

Furmanova izpostavlja, da se dolgotrajna oskrba ne izvaja. "Pa bi se morala, glede na zakonske zaveze, ki so si jih zadali v koaliciji. Tako iz proračunskih dokumentov, kot iz odgovora na interpelacijo ministra Maljevca pa je bilo jasno ugotovljeno, da se ta davek pobira na zalogo," pravi poslanska SDS. Kot dodaja, so se v koaliciji pri sprejemu zakona zavezali, da bodo za to rezervirali proračunska sredstva v višini 190 milijonov evrov. "Pa jih niso, zgolj 120. In jasno je bilo sedaj iz pobranih sredstev v višini 255 milijonov evrov, da so ta pobrana na zalogo. Kajti ministrstvo odgovarja, da bo letos za dolgotrajno oskrbo potrebnih 171 milijonov ervov, a hkrati ne povedo, da je od tega kar 112 milijonov tistih, ki bodo šli za dodatek za pomoč in postrežbo. Ta se je prej plačeval iz proračuna, ne pa iz novih prispevkov davkoplačevalcev." Po njenih besedah se bo za dolgotrajno oskrbo dejansko namenilo 60 milijonov evrov. Hkrati pa – tako Furmanova – ni kadra, sistem ne deluje, ljudje pa posledično ne pridejo do storitev.

Da nič od navedenega ne drži, pa odgovarja Jakopovič. "Dolgotrajna oskrba se že izvaja, hkrati pa se uvaja nove pravice. Mi imamo ODČ (oskrbovalec družinskega člana - op.p.), ki velja že nekaj časa, mislim da je 1800 uporabnikov. Imamo e-oskrbo, ki deluje. Oskrba na domu je v zaključni fazi, odločbe se izdajajo. Z novim letom pa bosta uveljavljeni še zadnji dve pravici – dolgotrajna oskrba v institucionalnem varstvu in denarno nadomestilo," našteva poslanec Levice. Dodaja še, da gre za prispevek in ne za davek, zato bi bilo neodgovorno, da se uvajajo nekatere pravice brez finančne osnove.



Celotno soočenje si lahko ogledate v videu zgoraj.

dolgotrajna oskrba posvet Simon Maljevac odbor za delo SDS Milan Jakopovič Karmen Furman
Telekomu nagrada za najboljše omrežje

