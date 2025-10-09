Pobiranje davka na zalogo ali sistem, ki se iz dneva v dan izboljšuje?

Furmanova izpostavlja, da se dolgotrajna oskrba ne izvaja. "Pa bi se morala, glede na zakonske zaveze, ki so si jih zadali v koaliciji. Tako iz proračunskih dokumentov, kot iz odgovora na interpelacijo ministra Maljevca pa je bilo jasno ugotovljeno, da se ta davek pobira na zalogo," pravi poslanska SDS. Kot dodaja, so se v koaliciji pri sprejemu zakona zavezali, da bodo za to rezervirali proračunska sredstva v višini 190 milijonov evrov. "Pa jih niso, zgolj 120. In jasno je bilo sedaj iz pobranih sredstev v višini 255 milijonov evrov, da so ta pobrana na zalogo. Kajti ministrstvo odgovarja, da bo letos za dolgotrajno oskrbo potrebnih 171 milijonov ervov, a hkrati ne povedo, da je od tega kar 112 milijonov tistih, ki bodo šli za dodatek za pomoč in postrežbo. Ta se je prej plačeval iz proračuna, ne pa iz novih prispevkov davkoplačevalcev." Po njenih besedah se bo za dolgotrajno oskrbo dejansko namenilo 60 milijonov evrov. Hkrati pa – tako Furmanova – ni kadra, sistem ne deluje, ljudje pa posledično ne pridejo do storitev.

Da nič od navedenega ne drži, pa odgovarja Jakopovič. "Dolgotrajna oskrba se že izvaja, hkrati pa se uvaja nove pravice. Mi imamo ODČ (oskrbovalec družinskega člana - op.p.), ki velja že nekaj časa, mislim da je 1800 uporabnikov. Imamo e-oskrbo, ki deluje. Oskrba na domu je v zaključni fazi, odločbe se izdajajo. Z novim letom pa bosta uveljavljeni še zadnji dve pravici – dolgotrajna oskrba v institucionalnem varstvu in denarno nadomestilo," našteva poslanec Levice. Dodaja še, da gre za prispevek in ne za davek, zato bi bilo neodgovorno, da se uvajajo nekatere pravice brez finančne osnove.









