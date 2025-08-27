Cilj dosežen: od Slovenije do Bruslja z milijonom podpisov

Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira) je uradno presegla prag milijona preverjenih podpisov, kar pomeni, da bo Evropska komisija morala obravnavati zahtevo, da dostop do varnega in dostopnega splava postane pravica, zagotovljena na ravni Evropske unije.

Pobuda se je začela aprila lani v vseh državah članicah EU. Skupno je bilo zbranih več kot 1,2 milijona podpisov, danes pa je potrjeno, da jih je najmanj milijon veljavnih. Čeprav se preverjanje v nekaterih državah še nadaljuje, je cilj dosežen. "V ekipi je danes izjemno veselo. A sreča ob novici o milijonu uradnih podpisov ni samoumevna. Do cilja smo prišli z ogromno dela, truda in poguma. Znova se je pokazalo, da nam skupaj lahko uspe prav vse," je ob tem poudarila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

Nika Kovač FOTO: Bobo icon-expand

V ponedeljek, 1. septembra, bo ekipa Inštituta 8. marec v Bruslju podpise uradno predala Evropski komisiji. Ob njih bodo sodelovali posamezniki, organizacije in skupine iz vse Evrope, ki so v zadnjem letu sodelovali pri kampanji. Dogodka se bo udeležila tudi hrvaška pevka Severina, ena najvidnejših podpornic pobude. S tem se začenja nova faza, boj, da evropske institucije začnejo zagotavljati pravico, ki bi morala biti samoumevna: pravico do varnega in dostopnega splava za vse. Pobuda My Voice, My Choice je v zadnjem letu dni ustvarila eno največjih feminističnih gibanj v Evropi. Posebno težo nosi dejstvo, da kampanja prihaja iz Slovenije, države, kjer so pobudo javno podprli predsednica republike, predsednica državnega zbora in predsednik vlade. Slovenija s tem dokazuje, da je v boju za enakopravnejšo prihodnost mogoče ne le stopiti skupaj, temveč tudi doseči zmago.

Za varen in dostopen splav v EU FOTO: Bobo icon-expand