Pobuda Pirc Musarjevi za enakopravnost spolov pri državnih odlikovanjih

ONA VE - Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja je predsednici države Nataši Pirc Musar poslalo pobudo za enakopravnost spolov pri državnih odlikovanjih. Želijo, da bi predsednica prav toliko odlikovanj, kot jih podeli moškim, podelila tudi ženskam. Analizirali so namreč stanje od leta 1992 do konca leta 2022 in ugotovili, da je bilo med podeljenimi najvišjimi državnimi odlikovanji le nekaj več kot 12 odstotkov žensk, prejemnikov je bilo torej sedemkrat več kot prejemnic.