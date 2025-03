Pobuda za oceno ustavnosti členov zakona o zaščiti živali le delno uspešna

Duhove še zmeraj buri zakon o zaščiti živali, ki je od svojega sprejetja leta 2021 pa do danes doživel že tri novele. In medtem ko je zadnja različica trenutno v javni obravnavi, je ustavno sodišče zaključilo s presojo ustavnosti nekaterih členov prejšnje novele. Državni svetniki, ki so decembra 2023 vložili pobudo za oceno ustavnosti, so bili sicer le delno uspešni. Sodniki so namreč razveljavili le del člena, po katerem bi prijavitelji suma mučenja živali lahko oporekali odločitvam inšpektorjev.