Pobudniki referenduma o noveli zakona o vodah vladi očitajo izkrivljanje dejstev

Gibanje Za pitno vodo je na novinarski konferenci v Ljubljani danes spomnilo na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018, na podlagi katere je bil ponovljen referendum o zakonu o gradnji drugega tira. Ustavno sodišče je namreč takrat odločilo, da mora vlada v referendumski kampanji informacije podajati na pošten in zadržan način in da mora predstaviti tako argumente v prid zakonu kot tiste, ki mu nasprotujejo. Informacije mora podajati stvarno, celovito in transparentno.

Prepričani so, da vlada s svojim delovanjem krši ta določila in s tem deluje nezakonito. "Vlado pozivamo, naj umakne vse sporne vsebine in neresnične izjave iz vseh komunikacijskih kanalov vlade in njenih funkcionarjev," je poudaril Aljoša Petek iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. V javnem pozivu so vlado pozvali tudi, naj na omenjenih komunikacijskih kanalih zagotovi objave, s katerimi se bo zatrdila neresničnost predhodno podanih izjav vlade in njenih predstavnikov in ki bodo in vsebovale resnična dejstva.

Tako Petek kot Uroš Macerl iz Eko kroga sta poudarila, da novela zakona ne zaostruje vodovarstvenih pogojev za gradnjo, ampak jih rahlja. "Vodovarstveni pogoji so v obstoječem zakonu in spremembah isti, a novi zakon dovoljuje gradnjo na vseh zemljiščih. Doslej so bili ti posegi dovoljeni le na obstoječih stavbnih zemljiščih znotraj naselij," je poudaril Petek. "V skladu z novelo bo gradnja možna na podlagi občinskih prostorskih načrtov, ki se lahko zarišejo na nova območja. S tem bomo pozidali nova priobalna zemljišča," se je strinjal Macerl.