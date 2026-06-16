Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pobudniki referenduma kritični do oglasa, občina v kampanji ne bo sodelovala

Ljubljana, 16. 06. 2026 14.00 pred 54 minutami 6 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Referendum parkirišča

Civilno iniciativo za Ljubljano je razburil oglas v ljubljanskem glasilu, kjer je zapisano, da je sporni parkirni odlok umaknjen, kljub temu, da umik odloka sploh nima pravne podlage. Poleg tega pravijo, da je MOL v oglasu objavil več trditev, ki so zavajajoče. Iz ljubljanske občine so medtem sporočili, da ne bodo sodelovali v kampanji pred referendumom, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar. Župan Zoran Janković je bil ob tem znova kritičen do pobudnikov referenduma, ki imajo po njegovem mnenju drugačne cilje, kot trdijo sami.

Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je občina marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

Prav tako pobudniki referenduma opozarjajo, da občina v oglasu, objavljenem v glasilu Ljubljana, javnosti ne predstavlja vseh dejstev, povezanih z odlokom in referendumskim postopkom, je dejal Borut Hočevar.

Začetek kampanje pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani
Začetek kampanje pred referendumom o parkirnem odloku v Ljubljani
FOTO: Aljoša Kravanja

V oglasu občina med drugim navaja, da je bil v umaknjenem odloku predviden nižji strošek nočnega parkiranja, saj bi to stalo dva evra namesto zdajšnjih štirih. Pobudniki referenduma ob tem poudarjajo, da referendumska pobuda tega dela odloka sploh ne izpodbija. Na referendumu se namreč ne bo odločalo o cenah nočnega parkiranja, temveč zgolj o 4. in 15. členu odloka, ki urejata način dodeljevanja parkirnih dovolilnic.

"Zadevo glede višjih cen nočnega parkiranja je zakuhal mestni svet s sklepom o umiku celotnega parkirnega odloka, in ne pobudniki referenduma," poudarjajo v Civilni iniciativi.

Po njihovem mnenju je za trenutno veljavno višjo ceno nočnega parkiranja odgovoren sklep mestnega sveta o umiku celotnega odloka. Če bi volivci zavrnili zgolj sporni določbi odloka, bi po njihovih navedbah nižja cena nočnega parkiranja lahko ostala v veljavi, saj referendumska pobuda tega dela odloka ne zadeva. Nasprotno pa umik celotnega odloka pomeni, da nižja cena ne more začeti veljati.

Pobudniki se ne strinjajo niti z občinsko razlago sprememb pri izdajanju parkirnih dovolilnic. Mestna občina v oglasu navaja, da so imeli po novem odloku pri pridobivanju prve dovolilnice prednost stanovalci brez lastne garaže ali parkirišča, pridobljenega po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine (ZVEtL). Občina pa, kot pravijo, ni povedala, da je pravica do pridobitve prve parkirne dovolilnice s spornim odlokom odvzeta tudi tistim stanovalcem, ki po zakonu ZVEtL niso pridobili celotnega parkirišča, ampak samo 20 ali 30 odstotkov parkirnega mesta. 

Kot opozarjajo, je v številnih primerih eno parkirno mesto razdeljeno med več gospodinjstev. 

Parkirišče v Štepanjskem naselju
Parkirišče v Štepanjskem naselju
FOTO: Damjan Žibert

Vprašanja odpira tudi občinska navedba, da je bil eden od razlogov za umik odloka prihranek približno milijona evrov, kolikor naj bi stala izvedba referenduma. Pobudniki ob tem opozarjajo, da občinski proračun za leto 2026 predvideva približno 950.000 evrov za sodne stroške oziroma stroške, povezane s sodnimi postopki. Med njimi so tudi postopki za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu ZVEtL, v katerih si pogosto nasproti stojijo občina in občani. Po navedbah pobudnikov je občina v takšnih sporih praviloma neuspešna.

Kot je dodal Benjamin Ponjević iz Civilne Iniciative, se z umikom brez pravne podlage odloka "župan in mestna večina nevarno približujeta političnemu precedensu, ki ogroža same temelje lokalne demokracije". 

Ob tem opozarja, da smo priča pojavu, ko si "župan zakonodajo in občinske predpise interpretira povsem poljubno in sebi v prid, kot da so pravna pravila le plastelin v rokah vladajoče elite. To ni več vladavina prava, ampak vladavina zlorabe prava za ohranitev politične moči".

Dodaja tudi, da ta manever pomeni ignoriranje volje ljudstva. "Ko oblast vidi, da so občani zbrali dovolj podpisov in da bo na referendumu doživela poraz, raje ustvari pravni kaos in poskuša referendum izničiti. S tem ne teptajo le pravice do demokratičnega odločanja, ampak ljudem odkrito sporočajo: 'Vaš glas in vaši podpisi ne štejejo nič, saj bomo igro obrnili tako, kot ustreza nam.' Če takšna praksa v Ljubljani postane norma, je neposredna demokracija v glavnem mestu mrtva."

V Civilni iniciativi pravijo, da je zakon o lokalni samoupravi jasen. Ko občani zberejo podpise, ima zadnjo besedo izključno ljudstvo na referendumu. "Poskus občine, da mimo zakona 'izbriše' odlok, ne pomeni nič drugega kot grob poseg v ustavno pravico občanov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev."

"Danes gre za parkirna mesta v soseskah, jutri pa lahko občina po enakem principu poskuša obiti voljo občanov pri drugih ključnih projektih, kot sta načrtovana ljubljanska sežigalnica in parkirna hiša pod tržnico. Boj za ta referendum je boj za zaščito neposredne demokracije v Ljubljani," so še zapisali.

Preberi še Referendum v Ljubljani kljub umiku spornega parkirnega odloka

Ljubljanska občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom

Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že umaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.

"V kampanji sicer poslušam vse drugo razen o odloku," je dejal. Pobudniki referenduma imajo po njegovih besedah očitno drugačne cilje kot zgolj doseči umik tega odloka.

Referendum parkirišča
Referendum parkirišča
FOTO: 24UR

Podžupan Boštjan Koritnik je umik odloka izpostavil kot "vrhunec spoštovanja demokratične volje ljudi". "Edina volja, ki je legitimna in zaščitena v povezavi z referendumom, je doseči referendumski cilj. Referendumski cilj pa je samo tisto, kar so oblikovali pobudniki referenduma, torej umik tega zanje spornega akta," je poudaril.

To se je po njegovih besedah zdaj tudi zgodilo. "Politični teater oziroma vse tisto, kar sledi po tem, ko ti dosežeš svoj legitimni cilj, ki si ga prej deklarativno in proklamativno dajal v javnost, pa ni več pravno zavarovano in zaščiteno," je povedal.

Strinjal se je z županom, da občina v referendumski kampanji "zaradi nesmiselnosti situacije" ne bo sodelovala. "Odločalo se bo namreč o nečem, kar ne obstaja," je dejal.

Glede očitkov, da je občina parkirni odlok umaknila brez pravne podlage, je poudaril, da so pridobili pravno mnenje Cirila Ribičiča, Franca Grada, Igorja Kaučiča in Domna Končana, ki potrjuje dopustnost umika odloka.

Izpostavil je še, da pravilo, po katerem občina v primeru zavrnitve odloka na referendumu eno leto ne sme sprejeti odloka, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma, velja samo do volitev.

Podžupan Dejan Crnek je poudaril, da želi občina s prebivalci Štepanjskega naselja kljub nesoglasjem še naprej voditi čim boljši dialog. Temu je bil namenjen tudi ponedeljkov sestanek, na katerem so se med drugim dogovorili, da bo občina stanovalcem pomagala pri organizaciji sestanka s predstavniki trgovskih podjetij. Stanovalci so namreč večkrat izrazili željo, da bi trgovine v Štepanjskem naselju v nočnem času omogočile brezplačno parkiranje na svojih parkiriščih.

Čeprav se je v javnosti ustvaril vtis, da parkirnemu odloku nasprotujejo vsi prebivalci Štepanjskega naselja, na občino prispe veliko izrazov podpore odloku, je dodal.

Kampanja pred referendumom se je začela v petek, trajala bo do 10. julija opolnoči. To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. 

parkirni odlok mol parkirišča dovolilnice

Ustrelili ruskega umetnika, znanega po karikaturah Putina, Lukašenka in Stalina

Voznik začetnik po naselju divjal 111 km/h

24ur.com Janša poziva k neudeležbi na predčasnem glasovanju. Svoboda: Gre za še en trik
24ur.com Vložili pobudo za presojo ustavnosti: 'Referendumsko vprašanje je zavajajoče'
24ur.com Referendum o prostovoljnem končanju življenja: DVK zavrgla ugovore
24ur.com 'Ne' referendumu. Opozicija: 'Ščitijo Goloba'
24ur.com Referendum v Ljubljani kljub umiku spornega parkirnega odloka
24ur.com Manipulacije, zavajanje in boj za glasove na referendumih
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
takoti
16. 06. 2026 15.43
Dosade od Ljubljanske iniciative
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
zadovoljna
Portal
Oprostila mu je prevaro in naredila še enega otroka
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom
vizita
Portal
Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Kako bodoči zdravniki spreminjajo življenja v Afriki
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
cekin
Portal
K Hrvatom priplula skrivnostna megajahta: teden na njej stane toliko kot luksuzna stanovanja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
moskisvet
Portal
Konec po 10 letih: pevec vložil ločitvene papirje
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
dominvrt
Portal
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
okusno
Portal
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
voyo
Portal
NeRealno
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Gajin svet 2
Gajin svet 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763