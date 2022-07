Pobudniki za razpis referenduma glede nalezljivih bolezni zbrali podpise

DZ je novelo zakona z 49 glasovi za in 20 proti sprejel minulo sredo. Novelo so podprli v koaliciji, proti so glasovali v SDS, v NSi pa so se glasovanja vzdržali.

Že pred glasovanjem so se pred DZ zbrali predstavniki Ljudske koalicije, ki združuje več skupin in gibanj, med drugim Združenje za naravni razvoj otrok, Gibanje Zdrava družba in Maske dol. Kritični so bili namreč do obravnave novele po skrajšanem postopku. "Do sprejemanja kakršnega koli predloga zakona na področju nalezljivih bolezni po našem trdnem prepričanju ne more in ne sme priti, dokler ni izvedene neodvisne poglobljene analize dogajanja v preteklih dveh letih in izvajanja ukrepov," so takrat zapisali.

Kot kaže, jim je sedaj v predpisanem enotedenskem roku uspelo zbrati najmanj 2500 podpisov volivcev, ki so potrebni za vložitev pobude za razpis referenduma. Po napovedih jo bodo predstavniki Ljudske koalicije v DZ vložili danes ob 14.30.

Če bo pobuda vložena v skladu z zakonom, bo predsednica DZ določila rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. DZ referendum razpiše, če pobudnik predloži podpise podpore najmanj 40.000 volivcev.