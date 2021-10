Poceni do visoko kvalitetnega orodja

Makita akcija na 12 voltno orodje

Orodja v Makita akciji so napajana s strani 12 voltnega akumulatorja. To predstavlja ravno dovolj moči za enostavno delo in nezahtevna opravila. 12 V baterija oziroma akumulator bo resda zadostovala za enostavnejša opravila, a večini bo to predstavljalo dovolj. Čutilo se bo manj moči med držanjem orodja, samo orodje ne bo pretirano težke kategorije in navora bo nekoliko manj kot pri močnejših akumulatorjih. Tako orodje bo fantastično za domačo uporabo in za osebe, ki še niso tako izkušene v orodjarskem delu. Makita akcija bo poskrbela, da se za to ne bo porabilo preveč finančnih sredstev, obenem pa se bo dobilo najboljša orodja svojega razreda.

Orodja z makita akcijo

Pred nakupom je pomembno vedeti, kaj kupujemo, da ne prejmemo mačka v žaklju. Makita akcija predstavlja širok nabor orodja, ki bo zadovoljil vsakega kupca. Japonski proizvajalec je že tako poznan po širokem izboru in edino prav je, da je tudi Makita akcija prispela z enako širokim naborom. Nekatera izmed orodij, ki jih lahko najdete v Makita akciji:

- Vbodne žage

- Vrtalna kladiva

- Udarni vijačniki

- Krožne žage

- Sabljaste žage

- Vrtalniki-vijačniki

- Seti akumulatorskega orodja

Zakaj izbrati Makita orodje in akcijo?

Mnogi podjetniki, delavci in profesionalci prisegajo na japonskega proizvajalca orodja. Že več desetletij zaupajo pionirju brezžičnega orodja, ki je svoj nabor razširil tudi na razrede izven orodja. V svojem repertoarju Makita ponuja tudi delovne obleke, pripomočke in še mnogo drugega. Z Makita akcijo je zdaj na voljo tudi to. Makita orodje krasi dolga življenjska doba, prijaznost do uporabnika (ergonomičnost, modernost, pripomočki, brezhibnost), kvaliteta, izbira možnosti in cena. V življenju smo navajeni, da z višjo kvaliteto prispe tudi nekoliko višja cena, a pri Makiti ne gre tako. Za zmerno ceno dobimo visoko kvalitetno orodje, ki navdušuje kupce. Makita akcija bo to ceno še nekoliko spustila, kar je za potrošnike, mojstre, profesionalce ali pa podjetja fantastična novica. Včasih je potrebno imeti le nekaj sreče in akcija vas lahko preseneti na vsakem koraku. Tokrat je prišla v obliki orodja Makita.





Naročnik oglasa je Halder.