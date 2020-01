Poceni model pametne ure, ki je presegel 3-krat dražje tekmece!

Pametno uro so navdihnili znani in dražji modeli, poleg tega pa uporablja tudi zelo podobno tehnologijo in softver. Že na prvi pogled lahko opaziš njen zelo eleganten dizajn , ki deluje zelo dragoceno.

Tako kot dražje modele je tudi WatchE-BlockH oblikovala vrhunska ekipa strokovnjakov. Zaradi tega ljudje vse pogosteje nehajo plačevati drage blagovne znamke in preidejo na cenovno učinkovitejše različice pametnih ročnih ur, ki so na voljo za precej manj denarja.

Manj znani izdelki, na primer pametna ura WatchE-BlockH, so osredotočeni na zagotavljanje čim več funkcionalnosti in kakovosti z nižjimi stroški. Zato ne bo presenetljivo, da je ta pametna ura, ki je videti kot dražji model, na voljo po 3-krat nižji ceni.

Za večino trenutnih uporabnikov so to eni najpomembnejših razlogov, ko gre za izbiro te pametne ure. Vendar pa WatchE-BlockH ponuja še več funkcij .

V mini anketi, ki smo jo izvedli, so anketiranci ugibali o natančni ceni te pametne ure. Odgovori so segali od stotine evrov navzgor.

"Uporabljam jo vsak dan med treningom. Pomaga mi pri merjenju časa in optimalni vadbi. Tudi zaslon je odličen in vsa obvestila z mobitela so zlahka vidna neposredno na uri. "- Marko

Se jo splača kupiti?

Absolutno! Če sta ti funkcionalnost in odličen dizajn pomembnejši od blagovne znamke, potem je WatchE-BlockH vse, kar potrebuješ od pametne ure.

Predstavlja odlično razmerje med kakovostjo in ceno ter upravičuje vsak vložen evro. Glede na ceno in brezplačno pošiljanje ter znesek, ki ga boš namenil, je to res popoln nakup.

Ugodnostim nikoli konca – imaš možnost, da zgrabiš še nižjo ceno!

Pametna ura WatchE-BlockH je lahko tvoja po 50 % nižji ceni. Vse, kar moraš storiti za naročilo s popustom in brezplačno dostavo, je, da klikneš na spodnjo povezavo, ki te bo pripeljala do uradne strani ure:

Klikni tukaj in zgrabi WatchE-BlockH po 50 % nižji ceni!

OPOMBA – znižana cena je omejena in velja do polnoči ali do prodaje zalog. Zato pohiti in pravočasno naroči svoj WatchE-BlockH, ker se zaloge topijo z veliko hitrostjo.

Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.